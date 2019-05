La hipertensión, la "asesina silenciosa"

Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una patología que afecta a algo más del 40% de la población adulta en Galicia. Se la conoce como "la asesina silenciosa" porque no provoca síntomas en sí misma y podemos pensar que la tenemos controlada cuando puede no ser así. Cuando la hipertensión arterial provoca síntomas (alteraciones visuales, dolor de cabeza, convulsiones, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor abdominal o trastornos renales) es porque pueden haber aparecido ya complicaciones relacionadas. Y es que los pacientes con hipertensión arterial no tratada o mal controlada pueden sufrir complicaciones como angina o infarto de miocardio, muerte súbita, insuficiencia cardíaca, hemorragia cerebral, trombosis o embolias cerebrales.

¿Soy hipertenso?

Según los expertos, cada vez hay más hipertensos debido a nuestra vida sedentaria y estrés. Se considera hipertensión cifras de persión arterial iguales o superiores a 140/90 mmHg. Para detectarla hay que hacerse controles periódicos. Para controlarla se recurre a tratamiento farmacológico

Cómo prevenirla

Las medidas que se recomiendan para prevenirla:

- Reducción de peso

- Programa de ejercicio físico, realizando al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada (ciclismo, running, natación...) de 5 a 7 días por semana

- Restricción en el consumo de sal a menos de 5 gramos por día, lo que se consigue evitando la ingesta de alimentos precocinados y no añadiendo sal de mesa a los alimentos

- Moderar el consumo de alcohol no ingiriendo en el caso de los hombres más de 2 copas de vino o dos cervezas al día, y no más de la mitad de esa cantidad en el caso de las mujeres

- Seguir una dieta equilibrada

- Evitar el consumo de bebidas azucaradas y moderar el consumo de café