Se fractura una muñeca al resbalar en la pintura de un paso de cebra

Hasta cruzar bien puede ser un riesgo para la salud. Una coruñesa ha contado en redes sociales cómo se fracturó la muñeca tras resbalar en un paso de peatones del entorno de la plaza de Lugo de la ciudad herculina. Cruzaba en el semáforo situado entre las calles Teresa Herrera y Betanzos. Pisó la parte de la pintura y se cayó de espaldas sobre la muñeca izquierda.

El resultado: fractura de escafoides y de radio y seis semanas con el brazo enyesado. Las cámaras de la zona estaban deshabilitadas y no registraron la caida. Carmen ha lamentado el mal estado de las calles de la ciudad, y pide al ayuntamiento que los ciudadanos puedan salir a la vía pública “sin miedo a caer”.

Acabo de llegar a casa de hacer la cuarta radiografía en 15 días. Mañana me darán el resultado en el Ventorrillo. pic.twitter.com/zcysPiXyS8

Lo cuenta entre el dolor y lo que le cuesta ahora cualquier tarea cotidiana como vestirse, ducharse, lavarse o dormir. Presentó una reclamación en el ayuntamiento, sin respuesta. Días después, lo publicó en Twitter... y a raíz de ahí la llamó la alcaldesa por teléfono.​

Bueno, llevo un día de locos. La verdad, he publicado el hilo para llamar la atención sobre el estado del pavimento de la la ciudad. Es muy mejorable. Me han llamado del @ConcelloCoruna y he hablado directamente con @inesreygarcia Muy rápidos. Ahora, a esperar...