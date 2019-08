El 'First Dates' en un bus de A Coruña

En tiempos donde manda el ligoteo cibernético, todavía hay personas que se conocen de casualidad y que deciden compartir un poquito más de tiempo en sus vidas. Es el caso de las dos personas que protagonizan esta historia.

Son dos desconocidos que, suponemos, se cruzan habitualmente en sus rutas diarias en bus en la ciudad de A Coruña. Uno de los interlocutores, que suele utilizar la línea 1A, le pidió el número de teléfono a la otra persona, con poco éxito. Esta se resiste y se marcha... pero enseguida lo repiensa y se da cuenta de que quiere saber más de ese chico. Por ello, pasa a la acción.

Este podría ser un escenario para explicar el cartel que ha aparecido en un poste al lado de la parada de Santa Gema. Una hoja de papel, con letras mayúsculas, y un destinatario claro: “Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di... me arrepentí al llegar a casa. Si aún lo quieres, vente un día a la hora que siempre llegamos en bus. Quiero ese número.” Nada más. Ni un número de teléfono, ni un nombre. Solo los datos necesarios para que “el chico del 1A” no piense que ha sido rechazado y vuelva a retomar el contacto.

La imagen ha sido tomada por un conductor de bus de A Coruña y la ha compartido la cuenta oficial de la concesionaria del transporte público herculino, la Compañía de Tranvías con el epígrafe “Love Is In The Bus”. Enseguida la han compartido numerosos internautas.