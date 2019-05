El 33º Festival Noroeste traerá a Belako y Jello Biafra a la playa de Riazor

El Festival Noroeste Estrella Galicia ha dado hoy a conocer parte de su cartel. Llega a su edición número 33 entre el 6 y el 11 de agosto con conciertos en diferentes localizaciones de A Coruña que incluyen plazas, teatros y recintos culturales de la ciudad.

En la playa de Riazor, Jello Biafra, ex- Dead Kennedys, estará con Patti Smith y Nathy Peluso el viernes 9 de agosto. El sábado,10 de agosto, se conoce de momento el grupo vasco Belako

Entre los 28 nuevos nombres que se han confirmado hoy están los de Joe Crepúsculo, Los Punsetes o Mastodonte. Paco Ibáñez y el portugués Júlio Resende estarán en el Noroeste Expandido.

De la escena musical gallega, sonarán artistas como Baiuca, Basanta, Electra, Holywater, Os Amigos dos Músicos, Pablo Lesuit, Pardo, Santi Aráujo y Silvia Penide. La coruñesa interpretaba una canción esta mañana en la presentación del Festival, celebrada en la Casa Museo Casares Quiroga.

Vídeo Silvia Penide, en la presentación de parte del cartel del Festival Noroeste 2019

Estas confirmaciones se unen a un cartel en el que ya estaban anunciadas Soleá Morente, Andhrea & the Black Cats, Holly Miranda, Jenny and the Mexicats, Las Antonias y Vudú.

El cartel que hoy se conoce no será el definitivo y todavía quedan por conocer, entre otros muchos nombres, los de los cabezas de cartel del sábado en la playa. El 33 Noroeste Estrella Galicia ofrecerá más de 150 horas de música en vivo, como el año pasado, en el que registró unos 90.000 asistentes