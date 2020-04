Estudiantes coruñeses hacen la radiografía de la educación en el confinamiento

Si el teletrabajo se ha convertido en rutina para muchos adultos, la 'teleeducación' también comienza a ser una palabra común para pequeños y jóvenes estudiantes coruñeses. Eso sí, con matices y variaciones en función de la edad a la que echemos un vistazo. Los más pequeños, hasta aproximadamente los diez años, lo tienen más sencillo. En estas edades tempranas, la educación a distancia consiste sobre todo en fichas con distintas tareas, vídeos, ejercicios o manualidades que periódicamente los profesores van enviando a los padres.

A medida que la edad del estudiante va creciendo, aumenta también la exigencia académica y ahí surgen las dudas para muchos de los alumnos porque no tienen toda la información que desean y en algunos cosas tampoco el contacto con los profesores es igual al que tenían con la enseñanza presencial. Ainhoa tiene 14 años, cursa tercero de la ESO en el Instituto Eduardo Blanco Amor de Vilaboa y ve muchas incógnitas e incertidumbre de momento. “Por lo que sabemos no podemos ser examinados de lo que demos online, solo podemos realizar y entregar tareas y en alguna asignatura se está planteando hacer videollamadas. No estamos realmente informados de cómo se evaluará la tercera evaluación ni de cuánto durará”, asegura.

Aquellos alumnos que están a las puertas de realizar la antigua selectividad viven todavía con más nervios este momento. Se sabe ya que la prueba extraordinaria se ha trasladado a septiembre y que la ordinaria será los días 7,8 y 9 de julio, pero la materia que puede entrar finalmente en esos exámenes deja repletos de dudas a los estudiantes. Sara Dobarro tiene 18 años y está en ese grupo de alumnos que prepara las pruebas de acceso a la Universidad. “Nos han cortado el curso a la mitad y está siendo bastante complicado, sobre todo porque dependemos de la ABAU, dependemos de la CIUGA y las pautas que den y ellos también dependen del Ministerio de Sanidad, así que estamos todos hechos un poco un lío”.

Las Universidades acuerdan no volver a las aulas

Las tres universidades gallegas acordaron ayer la renuncia a las clases presenciales. Este curso terminará de forma online y a finales de mes habrá otra reunión para determinar el calendario y el modelo de evaluación. En el caso de las universidades, hay muchas diferencias entre los distintos centros o entre los profesores. Algunos sí están impartiendo sus clases a través de distintas plataformas y otros, en cambio, encargan trabajos o prácticas. Gonzalo Soto es estudiante de Derecho en A Coruña. “Actualmente tengo cinco asignaturas y tengo clases de videollamada en una. Tengo una serie de trabajos que tengo que hacer. Y para los exámenes no sabemos lo que tendremos o no porque hay gente que dice que nos mandarán trabajos, otro que dicen que nos mandarán hacer exámenes por Internet. De momento, vivimos al límite”, confiesa.

Álex Barros, también estudiante coruñés, pero de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Peritos de Vigo, sí está recibiendo sus clases de forma virtual, pero asegura que no es lo mismo. “Se nota que no es lo mismo que una clase presencial porque el tema de explicar es más complicado, pierden más tiempo en escribir con el ratón y no es lo mismo y no te queda igual de claro”.

Fátima Davite es docente de la Facultad de Comunicación Audiovisual en A Coruña y está impartiendo sus clases con normalidad. “Intento mantener un poco la rutina que teníamos hasta ahora en clase, pero usando herramientas de videoconferencia. Yo tengo la suerte de que en las asignaturas que imparto se trabaja con ordenador, con lo que comparto mi pantalla, hago los ejercicios y les explico cómo tienen que hacerlos y mientras los hago, ellos pueden parar y preguntarme cualquier duda que tengan. Además, estoy grabando la clase en tiempo real. Entonces, al terminar o cuando hago algún descanso, les subo ya el material a un repositorio de vídeos que tenemos en la UDC y pueden tener las clases grabadas, con lo que el que no se pudiese conectar en directo o tenga dudas puede acceder a ellas”, finaliza.