Esteban Velasco: "Matogrande, el único barrio de La Coruña sin San Juan"

Cabreo de los vecinos de Matogrande, que se quedaron sin hogueras en el barrio en este San Juan. Una patrulla de la policía local ordenó retirar el material para cuatro hogueras que se iban a celebrar en el barrio y que contaban con los permisos pertinentes. Los vecinos aseguran que cumplían con la normativa de seguridad. El presidente de la asociación de vecinos de Matogrande, Esteban Velasco, asegura que "se lo llevaron todo en un contenedor de la basura de los normales. Y les dijimos ya que te llevas la madera llevate también las sillas y las mesas porque que yo sepa tenemos los permisos. No, no esto es ilegal. Aquí no se puede hacer. No entraba en razón el policía. Quisimos hablar con el jefe de servicio pero no podía atendernos. Seguimos llamando hasta que al final de la noche vino el poli bueno, leyó bien nuestros permisos y dijeron ya podéis hacerlo. A las 12 de la noche pudimos hacer el San Juan pero ya sin leña y sin nada. Así que los pequeños y los mayores se perdieron su noche de San Juan, el único barrio de toda la Coruña".

Unos 300 vecinos se vieron afectados por este incidente. La asociación de vecinos de Matogrande ha presentado un escrito en el registro municipal en el que piden a la alcaldesa que les explique los motivos por los que se retiró la madera y quién está detrás de esa orden. Los vecinos apuntan a otro vecino de la zona con poder que no le gusta el San Juan y que habría ejercido sus influencias con el ayuntamiento para su propio beneficio.