Entra en el lavabo de un restaurante de Monte Alto (A Coruña) y roba el secamanos: “Surrealista"

En el Restaurante Finisterrae de A Coruña todavía están con la boca abierta por lo que les pasó hace quince días. Un hombre entró en el baño del establecimiento, situado en la Avenida de Navarra, y se llevó nada más y nada menos que el secamanos eléctrico. No fue de noche, ni mucho menos, sino a mediodía, con la luz más plena del día.

Al hombre lo captaron las cámaras y no fue difícil identificarlo. Es un delincuente habitual, de los que conoce todo el barrio por el apodo. Aprovechó un momento de mucha afle despiste para cometer el robo. Ángel, el responsable del Finisterrae, cuenta que “fue directamente al baño de caballeros, arrancó el secamanos eléctrico y salió con él”, dentro de una “bolsa roja”. “Así de descarado y surreaslista”, relata.

Comerciantes de Monte Alto (A Coruña) denuncian una oleada de robos derivada de los narcopisos Piden mayor presión policial ante la impunidad con la que actúan los delincuentes Noela BaoA Coruña 18 ene 2024 - 18:26

Un reguero de agua

Un camarero se dio cuenta de que el hombre dejó “un reguero de agua” tras de sí, fue al baño y vio el lugar del secamanos vacío, recién arrancado. Cuando volvió afuera, el delincuente “ya había escapado”

Por lo extravagante del robo, Ángel no descarta que se tratase de un “encargo”. Y es que la pieza robada no es barata. “El precio de los secamanos son 700 euros + IVA, estamos hablando de 800 y pico euros”, calcula. “No es muy normal entrar en un local y salir con un secamanos eléctricos que tiene una altura de 70 centímetros, no es un hurto pequeño”.

Penas más duras

Ante el repunte de hurtos en ese barrio, Monte Alto, Ángel aplaude el refuerzo de policía pero no cree que sea suficiente ante este tipo de ladrones reincidentes. Aboga por un cambio judicial que endurezca las penas ante este tipo de hechos. “La reiteración debería de estar castigada”, opina, ya que no ve normal que siga en la calle ““una persona que tiene diferentes hurtos, delitos, que suma 10,20, 30, 40, 50 veces”

Los comerciantes de Monte Alto, que han denunciado un repunte de la inseguridad, han hecho en los últimos días el cálculo de la suma de actos delictivos que llevan sufriendo el entorno de la avenida de Hércules en las últimas semanas. El balance: 20 robos en 10 días. Dos de media cada día, sin contar los hurtos de menor entidad que sufren de forma continua.