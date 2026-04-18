Enrique Piñeyro vuela con su propio avión a A Coruña para desmontar el miedo a volar: "El peligro está en el coche"

Enrique Piñeyro ha aterrizado en A Coruña para presentar su aclamado espectáculo ‘Volar es humano, aterrizar es divino’. La cita tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril en el Teatro Colón y promete una experiencia inmersiva única, gracias a una puesta en escena que incluye la recreación de una cabina a escala real de un Boeing 707 y proyecciones de alta resolución.

El propio Piñeyro, que además de piloto es cineasta, médico y activista, define la obra como una especie de terapia grupal para combatir el miedo a volar. Según explica, existe una extraña paradoja entre la euforia de los pilotos por haber conquistado el cielo y la angustia de los pasajeros por no haber logrado la inmortalidad.

Cargando…

El negocio del miedo

Piñeyro sostiene que el temor a volar es económicamente muy redituable y fácil de instalar. “Siempre hay que acordarse que, cuando uno tiene miedo, hay alguien que está haciendo caja”, afirma. Señala a los laboratorios, a programas como Crash Investigation y a la industria cinematográfica como beneficiarios de un pánico que no se corresponde con la realidad estadística, donde los automóviles causan 1,3 millones de muertes al año frente a las apenas doscientas de la aviación.

De hecho, el único momento en que el comandante confiesa sentir pánico es en tierra: “Yendo en auto al aeropuerto, esa parte me asusta muchísimo”. Su propuesta en el show es una negociación: “Yo te saco parte o todo el miedo a volar que tengas y te infundo miedo a todas las demás cosas que hacés, porque esas son muy peligrosas”. Critica la insensatez de quienes viajan en aviones separados para no dejar huérfanos a sus hijos, pero van juntos en el mismo coche al aeropuerto.

Un piloto solidario

Más allá del humor, Piñeyro tiene una intensa faceta solidaria. Con su propia ONG, Solidaire, financiada íntegramente por él, realiza vuelos humanitarios. Ha colaborado con Cruz Roja, transportado refugiados y vivido situaciones de alto riesgo, como cuando despegó de Sudán apenas doce horas antes de que el aeropuerto fuera bombardeado.

COPE Enrique Piñeyro, en COPE Coruña

También opera un barco de rescate en el Mediterráneo, donde denuncia que mueren entre cinco y nueve personas al día. Piñeyro es muy crítico con la responsabilidad de los estados europeos en la crisis migratoria: “Los europeos fueron inmigrantes ilegales en el África durante siglos, y no fueron en pateras, fueron en cañoneras”. Acusa a estas naciones de una “falta de sensibilidad” y señala que museos como el Louvre o el British Museum exhiben “orgullosamente el botín de todo el pillaje que hicieron en África”.

Anécdotas desde la cabina

El espectáculo también recoge anécdotas personales, como una vez que, durante un vuelo vacío, se pusieron a jugar a la ingravidez con una copa. La sorpresa llegó cuando se abrió la puerta del baño y apareció la comisaria de a bordo, que había estado “flotando a la par de la copita” sin que se dieran cuenta, lo que Piñeyro califica como una “desafortunada coincidencia”.

Piñeyro también recuerda con emoción la vez que un tractorista subió a la cabina en un vuelo nocturno. El hombre, que araba de noche, siempre se había preguntado cómo se vería el mundo desde arriba. Para el piloto, fue un momento conmovedor que le recordó cómo la aviación ofrece cambios de punto de vista sobre nuestra propia cotidianidad.

‘Volar es humano, aterrizar es divino’ es un espectáculo para todos los públicos, que recomienda para edades de 3 a 105 años, que combina humor ácido, reflexión y una puesta en escena espectacular para desarmar los mitos sobre los peligros de volar.