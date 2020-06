Enrique Miguez: " Si tenemos contacto con un positivo el contagio es como un reguero de pólvora"

Seguimos dando pasos hacia el fin de la pandemia. Hay 162 casos activos por coronavirus en el área sanitaria de A Coruña y Cee. De ellos, 11 están ingresados en centros hospitalarios, ninguno en la UCI. Se han producido 6 altas en las últimas horas. Que estemos superando la pandemia no quiere decir que el virus se haya ido. Ni mucho menos. El jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del CHUAC, Enrique Miguez nos advierte de nuestra inconsciencia: " me he quedado sorprendido viendo el poco cuidado que había, la gente lo cerca que está y no saben el riesgo que corren". Asegura que como tengamos contacto con un positivo el contagio es como "un reguero de pólvora".

Y de haber rebrotes, ¿serán más o menos virulentos?. Pues tampoco lo sabemos. Según Miguez la hemeroteca nos dice que podrían ser más graves. "Si me remito a la historia, tendría que decir que la gripe de 1918 el rebrote que hubo en el 2019 fue peor", ha explicado. "Esto no es una gripe pero hablamos del coronavirus usando modelos de gripe" por lo que "nadie puede saber exactamente si el rebrote va a se más suave o virulento". El jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del CHUAC afirma, eso sí, que la respuesta sanitaria será mejor porque se "está más alerta, la respuesta es mas rapida y, es posible, que la onda no sea tan grande"

Enrique Miguez no cree tampoco en la inmunidad de rebaño. Apunta que "es muy arriesgado. Se está demostrando que tiene más mortalidad por 100.000 habitantes y no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Apostar todo a la inmunidad de rebaño a costa de la posible asociación con otras enfermedades que puede acarrear un virus me parece muy arriesgado". También habrá que esperar un tiempo para saber qué secuelas deja la enfermedad. Lo que sabemos es que el 4% de los afectados de nuestra área sanitaria tuvo que volver a ingresar por secuelas como trombos.

También pone en tela de juicio que se pueda fabricar una vacuna. Hay virus que no cuentan con vacuna.