El emotivo testimonio de una enfermera que atendió a pacientes con coronavirus

Mónica Taboada es enfermera en el Hospital de A Coruña. Lleva ejerciendo 18 años, y estos últimos meses ha vivido alguno de los momentos más duros de su carrera profesional. Porque Mónica es la supervisora de enfermería de la planta de oncología del centro, un área que, hasta hace unas semanas, estaba habilitada exclusivamente para pacientes con coronavirus. Este Día Mundial de la Enfermería, hemos conocido su trabajo.

DESPEDIDAS EN SOLEDAD

Lo más difícil, relata, no fue el trabajo, sino el aislamiento de las personas enfermas: “no podían venir familiares a despedirse… ahí sí que fue lo más duro”. Recuerda que en la planta de Oncología “estamos acostumbrados a que los pacientes mueran en una habitación individual con toda su familia”, y “pasamos de eso a nada… uf, nos costó mucho”.

Así, las enfermeras han tenido que hacer no solo de cuidadoras, sino también de acompañantes y de nexo de unión con las familias que no podían ver a sus seres queridos. O incluso despedirse de ellos: “nos mandaban una carta para leerles antes de que fallecieran, o ponerles el móvil para que oyeran”. Eran, recuerda “conversaciones íntimas al final de la vida” en las que “se hace duro estar ahí”. La emoción, en ocasiones, era tan grande, que una misiva, “la tuvimos que leer entre varias, porque no éramos capaces de acabarla”.

A veces, los mensajes no eran solo de la familia. También llegaron cartas y dibujos por parte de la iniciativa ‘Cartas con Alma’ o de centros escolares “que les hacían muchísima ilusión”. Aunque a veces, se emocionaban mucho, porque los mensajes de los niños les hacían recordar a sus propios nietos.

UNIÓN Y REIVINDICACIÓN EN ESTE DÍA

En estos 18 años de profesión, Mónica ha estado en atención primaria, en la UCI o ha sido subdirectora de enfermería. Y si algo saca de esta pandemia es el sentimiento de “unión “que ha aflorado en el colectivo. Compañeras suyas se ofrecían a doblar turnos para suplir a profesionales que tenían personas de riesgo en casa u ofrecían domicilios sin uso a otras para poder mantener la distancia con sus familias. “En épocas difíciles siempre se sacan cosas buenas”, concluye, al destacar la gran “implicación profesional y humana” de la enfermería en esta pandemia.

Pero este día de la enfermería tampoco está exento de reivindicaciones. El sindicato Satse ha reclamado al Gobierno y a la Xunta que inviertan más en este colectivo tras la pandemia. Resaltan el tremendo sobreesfuerzo al que se han tenido que someter, con un claro riesgo para la salud y la seguridad de estos profesionales. Han doblado turnos. Han tenido menos períodos de descanso y han sufrido un importante agotamiento físico y psicológico por el contacto permanente con el dolor, el sufrimiento y, desgraciadamente, la muerte.