Editorial sobre la situación en Monte Alto: " Hablar menos, hacer más"

Decía Séneca que nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia que llega tarde. Y por qué te decimos esto. Por lo que se ha vivido en Monte Alto. Vecinos desesperados por el miedo con el que viven en su barrio tomándose la justicia por su mano y haciendo lo que las administraciones públicas: ayuntamiento y delegación del gobierno tendrían que haber hecho hace tiempo.

Resulta triste que mientras todo esto pasaba en Monte Alto el PSOE local, con la alcaldesa al frente miraban al mar desde PALEXCO arropando a su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro y al ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En esta situación hay dos cuestiones sobre las que reflexionar. La primera: la preocupación de que se haya tenido que llegar a que unos vecinos se tomen la justicia por su mano y, a la vez, entender cómo unos vecinos desesperados que no salen por las tardes a comprar por miedo a que los intimiden y les roben hayan tenido que llegar a este punto ante la inacción de los que gobiernan. Y la segunda reflexión: por qué no se tomaron medidas, qué falla en las administraciones, que hay que modificar en las leyes para que esto no vuelva a pasar y se tomen de forma contundente cartas en el asunto.

Porque a día de hoy lo que uno siente es que se protege más al que delinque que al buen ciudadano. La alcaldesa dice que son otras fuerzas políticas las que están alentando comportamientos violentos. Primero: si alguien del gobierno local se hubiese dignado a pasar y escuchar a estos vecinos hubiera descubierto que no había políticos en esa protesta.

Decir eso, alcaldesa, no es para nada, calmar a los vecinos. A los vecinos se les calma solucionando sus problemas. Y no hace falta que nadie los aliente porque se entiende perfectamente su cabreo después de vivir meses y meses así sin que nadie haga nada. Aquí, la solución pasa por hablar menos y hacer más. Así de simple y así de complicado, parece.