La dulce alegría en una confitería de Pedralonga (A Coruña): repartieron 13 series de un quinto premio

El número 06293 fue el de la suerte en A Coruña. Este quinto premio de la Lotería de Navidad, vendido en el Carrefour de Alfonso Molina, dejó un millón y medio de euros. La mayor parte de las alegrías de este quinto premio se despacharon en un negocio del barrio de Pedralonga, cerca de la Fábrica de Armas.

En la confitería Chaná hoy los dulces se tomaban con sidra y no con café. Y es que escogieron el 06293 como número de la casa, del que compraron 13 series, que repartieron entre décimos y participaciones. La alegría fue compartida: “Aquí en casa a todos nos tocó un décimo, somos todos familia los que trabajamos”, contaba la dueña del negocio, Gloria, visiblemente emocionada. Este negocio, fundado por emigrantes gallegos en Uruguay lleva 21 años en el barrio y hoy el local era una auténtica fiesta.

El equipo de la Confitería Chaná celebra el quinto premio de la Lotería

Algunas de las agraciadas fue un grupo de mujeres que acude siempre “después de misa” a tomar algo a la confitería. Hoy se dieron cuenta de que era un día especial por el revuelo que había. Chari contaba que era la primera vez que le tocaba un premio importante “dos veces me falló”, confesaba. “Hoy fue una alegría”, decía al tiempo que pensaba en “algún regalo” a mayores para alguno de sus cinco nietos. A su lado, María, que vive en una residencia, decía “no ser jugadora” pero aseguró que se animó a coger el número porque pasaba todos los días por delante, y se decía “anda que como toque aquí...”.

Algunas de las premiadas con el 06293

María José se enteró de que le había tocado la lotería en el coche. Le avisó su hija: “tenemos alguno acabado en 93? Y yo: sí, el de Chaná”. Cuando llegamos aquí ya vimos una alegría...”. Tomó el café habitual y después algo de sidra: “llevamos no sé cuánto tiempo de celebración”, confesí. Esta mujer todavía no hace planes de dónde invertir el premio: “yo es que no puedo pensar. De momento, disfrutar de todo esto”, dijo. Poco después, sonaba un 'Cumpleaños Feliz” en la confitería. Por si no llegaba la fiesta, uno de los empleados cumple años este 22 de diciembre. Seguro que este aniversario nunca lo olvidará.