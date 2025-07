Duerme en su tienda de reparaciones en A Coruña para evitar que le roben: "Es complicado"

Michael Vélez es un joven venezolano de 21 años que ha abierto una tienda de informática, de reparación de móviles y otros aparatos electrónicos, en la calle María Casares, en el coruñés barrio de Elviña. "Empecé con 15 años, reparando móviles desde mi casa y vendiendo por Wallapop. No lo hacía por hobby sino por necesidad porque era con lo que me ganaba la vida", cuenta Michael. Con esfuerzo, pasó por empresas como Orange y Apple. Después de trabajar en la empresa estadounidense, "fue cuando decidí ya montar mi propia empresa ya que vi todo lo que sabía y cosas que podía hacer mejor de lo que estaban en Apple", señala.

Pero este sueño de Michael, de emprender, ha tenido varios encontronazos con los amigos de lo ajeno. Hasta en tres ocasiones en el último año, dos en los últimos meses, han intentado robarle. Le rompieron el escaparate y la verja, daños que superan los 2.000 euros. Aunque tiene seguro, muchos de los productos de segunda mano que ofrece, como móviles reacondicionados, bicicletas de competición o un simulador de carreras, no están cubiertos. "Si me entran en la tienda a robar y tengo 7.000 euros en móviles no me los cubre el seguro porque no tengo facturas", porque son móviles arreglados por él y puestos de nuevo a la venta, es decir, sin factura. "Es complicado", subraya.

De ahí que, Michael como solución drástica para evitar que le intenten volver a robar ha decidido dormir en el local. Hace guardia para ahuyentar a posibles asaltantes. Ha puesto un colchón en el suelo y hace guardia por las noches.

OLEADA DE ROBOS

No es el único que ha sufrido la acción de los amigos de lo ajeno. Las máquinas de vending las han robado 6 veces en un mes, un gimnasio o en una peluquería cercana, donde este miércoles se produjo un robo con la propietaria en su interior son también algunos de los locales de la zona afectados.

Michael asegura que la falta de presencia policial ha convertido la zona en un blanco fácil para pequeños delincuentes, muchos de ellos, según él, relacionados con el consumo de drogas. "Yo estoy por la madrugada y no veo ni un solo coche de patrulla pasar por aquí", lamenta. "Aquí por la noche y por la madrugada yo, al menos, no veo policía, pero sí veo mucha gente consumidora. Era una persona que consumía la que entró a robar", añade.

SOLUCIONES

Michael pide más presencia policial. Por lo pronto, los afectados se han unido a través de un grupo de whatsapp para ponerse sobreaviso unos a otros si detectan maleantes susceptibles de intentar robarles. Para que "ante cualquier altercado siempre estemos comunicados y unidos, aunque no se pueda hacer mucho. Yo intento que lo que esté en mis manos para poder comunicarnos, en caso de que pase cualquier cosa y localizar a la persona, hacerlo", concluye.