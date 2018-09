Dimite una jefa de servicio del Concello A Coruña por la compra irregular de pisos para vivienda pública

Ha dimitido la jefa de servicio de Rehabilitación e Vivenda de A Coruña, Natalia Codesal, después de la decisión del Consello Consultivo de declarar nula la compra de dos pisos a un firmante del manifiesto de Marea Atlántica. Así lo ha informado, en rueda de prensa, el concejal de Rexeneración, Xiao Varela, que ha descartado su renuncia tras los informes que certifican el fracaso del concurso de adquisición de vivienda pública por parte del gobierno de Xulio Ferreiro.

Varela admite “errores humanos” en el proceso que reduce a la redacción de las bases y a la comprobación de la adecuación de los inmuebles a los requisitos. Al tiempo que ha agradecido a los funcionarios de la comisión técnica su labor, atribuye lo sucedido a una “responsabilidad funcionarial” y no política. “El alcalde tiene mi dimisión en sus manos todos los días”, señaló. Entiende Varela que su única responsabilidad es “que el próximo concurso de compra de vivienda sea exitoso”, dice:

Cinco de seis viviendas compradas incumplen las bases del concurso

Los dos informes del Consello Consultivo ponen de manifiesto que las viviendas de las calles Santander y Joaquín Martín Martínez, adquiridas para destinar a alquiler social, no se adaptaban a las bases del concurso público elaborado por el Ayuntamiento coruñés por falta de altura, en un caso, y de suficientes ventanas al exterior, en otro.

El órgano fiscalizador entiende que eran “requisitos esenciales” dentro del proceso y que su aceptación podría resultar “discriminatoria con propietarios con viviendas similares que no concurrieron al concurso”. Además, critica que el Ayuntamiento recurriese a comprobaciones “a instancias de un órgano diferente” a la comisión técnica y el servicio de Rehabilitación para intentar “validar” el cumplimiento de los requisitos después de completar la operación de compraventa.

La decisión conlleva además una nueva revisión de oficio que implicará, con toda probabilidad, la anulación de la compra de cinco de las seis viviendas adquiridas por el consistorio herculino, por cuya adquisición se abonaron más de 318.000 euros de las arcas municipales.

Así, el informe insta además al gobierno coruñés a revisar todas las compras que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases. Desde María Pita entienden ahora que otros tres inmuebles que pasaron al patrimonio público no se ajustaban a los requisitos, por lo que los enviará al Consultivo . Son un piso de la calle Barrera, que no superó la Inspección Técnica, y otros dos, en la calle Fe y en Almirante Mourelle, en los que el ofertante no era el titular registral del inmueble cuando se solicitó la venta.

El proceso podría derivar en indemnizaciones a los propietarios, que, en caso de que se certifique la nulidad, tendrán que devolver en dinero recibido por la venta de su piso y podrán reclamar daños y perjuicios. Lo admite Xiao Varela:

La oposición pide explicaciones y responsabilidades políticas

Desde la oposición, la portavoz popular Rosa Gallego, recuerda que fue su partido quien inició las denuncias sobre la irregularidad del proceso, por el que llegaron forzar un pleno extraordinario en abril . No consentirán, señala, que salga un solo euro de las arcas municipales para pagar esta “ilegalidad”

El portavoz socialista, José Manuel García, demanda la adopción de “medidas urgentes” por parte del gobierno coruñés

Por su parte, la portavoz nacionalista Avia Veira incide en las contradicciones en el discurso de Marea Atlántica sobre el cumplimiento de las bases del proceso: