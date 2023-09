Diego Calvo, sobre los jabalíes: “los ayuntamientos también tienen parte de responsabilidad"

El vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo, defiende que los ayuntamientos tienen parte de “responsabilidad y competencia” en el control del jabalí y recuerda que pueden solicitar jaulas para poder capturarlos. En el inicio del curso político, Calvo ha repasado en una entrevista en COPE Coruña este y otros asuntos, como los parques de bomberos, la justicia o las inversiones como las del Nuevo CHUAC.



Estamos empezando, Vicepresidente, un nuevo curso político, el último del mandato del Gobierno Autonómico, y ¿cómo lo afrontamos?

Lo afrontamos con muchas ganas, con cosas pendientes por hacer y con ilusión de poder acabarlas y de dar solución a algunas nuevas que pondremos encima de la mesa. Desde luego, con muchas ganas, después del verano, ahora hay que ponerse a trabajar duramente.



¿Qué retos se nos plantean por delante de cara a esas próximas elecciones autonómicas?

Hay muchas cosas que en cada una de las consellerías estamos tramitando, estamos trabajando y queremos cumplir el programa electoral con el que nos presentamos en el año 2020. La verdad es que el grado de cumplimiento es muy elevado para, cuando llegue la siguiente cita electoral, dar cuenta de nuestros compromisos con la ciudadanía y todas las cosas que hemos cumplido. Y también, si hay alguna que no podamos haber cumplido, ar cuenta de por qué no ha podido ser. Por lo tanto, el trabajo a día de hoy es muy intenso en todas y cada una de las consellerías



Hay una problemática que se prolonga en el tiempo y es la presencia de jabalíes en zonas urbanas. ¿Cómo solucionamos esto? Porque en el caso del Ayuntamiento de A Coruña, les llevan pidiendo desde hace días que tomen cartas en el asunto.

El problema de los jabalíes es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos algunas medidas para poder acabar o para poder limitar la presencia de los jabalíes en muchas zonas. Hay unos programas en los cuales se pueden solicitar unas jaulas para poder capturarlos, que puedan ser capturados, y eso lo tenemos en la Xunta a disposición también de los ayuntamientos.

Aunque los ayuntamientos también tienen parte de responsabilidad y competencia, sobre todo para poder terminar con esta plaga. Hay algún ayuntamiento que ha solicitado o que ha contratado este servicio por su propia cuenta para poder acabar con esta cantidad de jabalíes que ahora ya entran por las ciudades.



Otra problemática que se está prolongando en el tiempo es la huelga en los parques comarcales de bomberos. Hay una reunión prevista para este jueves 14. ¿Qué espera usted de ese encuentro?

La verdad es que espero que el colectivo acepte las propuestas que tanto las diputaciones como la Xunta les hicimos en su momento. Primero hay que recordar que esta es una competencia de los ayuntamientos. Por ley, todos los ayuntamientos que tienen más de 20.000 habitantes, por ejemplo A Coruña es uno de ellos, que es el que lo tiene, tienen la obligación de tener un servicio de extinción de incendios. Y los que son de menos de 20.000 son las diputaciones las que tienen que llevar a cabo este servicio. La Xunta se ha implicado desde hace años y vamos a seguir implicados para que este servicio se pueda seguir prestando.

Es verdad que hace unos años alcanzamos unos acuerdos en los propios consorcios provinciales, las diputaciones con los trabajadores, y ahora los trabajadores quieren renegociar esas propuestas. Desde los consorcios se han hecho propuestas que en su momento fueron aceptadas por la representación de los trabajadores, pero que después en las asambleas dijeron que no.

Por lo tanto, yo creo que las propuestas están encima de la mesa por parte de las diputaciones y esperemos que sean capaces de poder aceptarlas porque son mejoras y son pasos adelante.

La justicia ha vivido tiempos convulsos, con huelgas prácticamente en todos sus colectivos, lo que ha conllevado más retrasos si cabe. ¿Qué es más necesario para nuestra sede judicial? ¿Más juzgados, más personal, un poco de todo?



Yo creo que sobre todo es necesaria tranquilidad porque no vale de nada crear juzgados o poner personal si estamos en huelga. Empezaron los letrados de administración de justicia, donde el gobierno tardó casi seis meses en reunirse con ellos. Y son las personas por las que pasan todos los asuntos, con lo cual hubo un bloqueo, una acumulación de asuntos muy importante. Si a esto le sumamos una carga de trabajo, que también es importante, lógicamente se ven desbordados.

Pedimos en muchas ocasiones que esa acumulación provocada por esas huelgas se nos dieran medios para poder atenderlo, se hiciera algún tipo de plan, pero el Ministerio consideró que no era necesario.

Nosotros seguimos todos los años creando unidades judiciales. Hay comunidades autónomas que no lo hacen. Cda año pedimos nuevas unidades judiciales, que eso es el Gobierno del Estado quien las crea, quien da la autorización. Y nosotros las creamos y las ponemos a funcionar el día 1. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en, además, digitalizar la administración de justicia.

Son medidas que, lógicamente, acabarán teniendo un efecto muy positivo en la tramitación, en las esperas y en los plazos. Pero que, efectivamente, nunca viene de más tener más recursos. Y si, además, no se producen esas huelgas o esos parones en distintos colectivos, la verdad es que la situación mejoraría mucho.



¿Cree que, en este nuevo curso político que estamos empezando, veremos al Ayuntamiento de A Coruña sentarse a dialogar para definir el diseño de la fachada marítima?



Yo espero que eso lo hagan desde el minuto cero, tan pronto como seamos convocados por parte de la Autoridad Portuaria, del Concello o de quien sea.

No podemos seguir mirando cada uno para un lado. Creo que, en los últimos años, sobre todo desde que está Martín Fernández Prado al frente de la Autoridad Portuaria, se han dado pasos muy acertados, se ha abierto una parte importante del puerto para el uso de las personas y se está demostrando que se puede abrir y que hay muchas posibilidades. Pero es verdad que aún queda lo más importante y, sobre todo, darle forma.Para eso, creo que deberíamos de estar de acuerdo con todas las Administraciones. La Autoridad Portuaria, por supuesto, el Ayuntamiento y todas aquellas que quieran aportar.

Nosotros hicimos una oferta en su momento de 20 millones de euros que a día de hoy aún no fue contestada o no fue aceptada, mejor dicho. Por lo tanto, esperemos que haya una predisposición a llegar a acuerdos. Yo creo que sería bueno para la ciudad y, sobre todo, para los ciudadanos.

Al final se trata de buscar una solución entre todos porque, cuando se adopte una solución, va a ser o definitiva o cuasi definitiva, por lo menos durante muchísimos años. Y ojalá todos podamos disfrutar de esos terrenos de la mejor manera posible.



La Xunta ha hecho los deberes con otra infraestructura importante para la ciudad, como es la estación intermodal. Pero, ¿usted diría que esta infraestructura es un ejemplo de colaboración entre Administraciones, como en su momento dijo la ministra de Transporte, Raquel Sánchez?

Pues es un ejemplo. Lo que pasa que tampoco es un ejemplo del que tengamos que sentir especialmente orgullosos. Y lo digo por un motivo: porque efectivamente ahí colaboramos la Administración del Estado, el Ayuntamiento y la Ciudad. Pero es verdad que en otras legislaturas, y no me refiero a esta ni a la anterior exactamente, hubo muchos retrasos por parte del Ayuntamiento. Antes de la llegada de Inés Rey se paralizó ese proyecto porque desde el Ayuntamiento eran incapaces de definir un proyecto en concreto. Por lo tanto, creo que es un ejemplo de colaboración entre Administraciones en las que nos tenemos que implicar y cada uno aportar algo. Pero hay que hacerlo mejor que en la estación intermodal. No podemos tardar tantos años en sacar una obra porque el que llegue a una Administración considere que no le gusta el proyecto y quiera cambiarlo todo. Eso supone muchos retrasos y, sobre todo, muchas oportunidades perdidas, que es en lo que hay que pensar.





Y otra inversión importante también es la que la Xunta está realizando ya para el Nuevo CHUAC. En este nuevo curso político, ¿qué tenemos por delante respecto a esta infraestructura?

A día de hoy ya tenemos licitadas las tres primeras obras del nuevo CHUAC por un importe de 60 millones de euros, y la previsión de generar 900 puestos de trabajo mientras que duran estas obras. En julio se licita el contrato de redacción del proyecto constructivo de los accesos, es decir, cómo van a quedar los accesos al nuevo hospital, en el que se van a invertir 25 millones de euros. Es una inversión importante para la carretera, los accesos. La torre polivalente fue licitada por 35 millones de euros y también en julio la demolición de lo que se llama a día de hoy el hotel de pacientes,

con una inversión de un millón de euros. Por tanto, yo creo que ya está empezando a caminar, empezando a dar los primeros pasos.

Estamos hablando de una inversión que va a pasar los 500 millones de euros en el nuevo hospital de A Coruña, de toda la área metropolitana y referente en Galicia y seguro que en España. Es una inversión importantísima y ahí tampoco debemos de demorar mucho los acuerdos cuando sean necesarios. Por ahora ya hay estas tres licitaciones que creo que son importantes. Se avanzó con el Ayuntamiento en el acuerdo de los accesos. La Xunta ha puesto creo que más de lo que deberíamos de poner,

pero no importa porque lo importante era que saliesen cuanto antes y no podíamos seguir esperando.