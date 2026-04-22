Detenidos los responsables de una oleada de robos en casas y fincas de la comarca de A Coruña 

La Guardia Civil de A Coruña ha detenido a una pareja por robos con fuerza en la comarca. Son dos vecinos de Bergondo, un hombre de 32 años y una mujer de 26. Se les acusa de múltiples robos en municipios del área metropolitana.

Las investigaciones de la Operación AUDEL se iniciaron en diciembre tras un robo con fuerza en un establecimiento hostelero de Guísamo. A partir de ahí, se detectó un incremento de este tipo de robos por la zona, en municipios como Bergondo, Cambre, Sada y Oleiros. Todos seguían un patrón operativo común.

todo tipo de objetos

El modus operandi, era siempre similar. Los implicados irrumpían en viviendas particulares, segundas residencias, fincas rurales y construcciones anexas, y se llevaban todo tipo de objetos. Desde joyas a teléfonos, pasando por herramientas o maquinaria agrícola, relojes o electrodomésticos.

00:00 Volumen Cerrar Guardia Civil Material intervenido en la Operación AUDEL de la Guardia Civil de A Coruña

Tras un dispositivo de vigilancia, los presuntos autores de los robos fueron arrestados en su domicilio. Tras los registros, parte del material robado pudo ser recuperado. También fue intervenido un vehículo que utilizaban para los desplazamientos y la comisión de robos.

Uno de los investigados ha ingresado en prisión, tras quedar a disposición del Tribunal de Instancia número 4 de Betanzos.

Guardia Civil Vehículo intervenido por la Guardia Civil de A Coruña en la Operación AUDEL

segunda operación en dos meses

El arresto de esta pareja se suma a la desarticulación, en febrero, de una banda itinerante que robaba en casas, garajes y trasteros del área metropolitana de A Coruña. En esa ocasión, la Guardia Civil arrestó a dos vecinos de las localidades de A Laracha y Arteixo como supuestos autores de una treintena de delitos en la comarca coruñesa.

La Operación Currelos, que así se llama, se inició tras detectarse un incremento de robos con fuerza en instalaciones municipales del municipio de Cerceda. Los ladrones se centraban en instalaciones públicas pero , progresivamente, fueron desplazando su actividad al ámbito privado, especialmente en garajes y trasteros.

Un inmueble situado en A Laracha era la base logística para el almacenamiento de todos los objetos sustraidos por los implicados, que actuaban de forma coordinada. Así, los robos abarcaban de forma itinerante los municipios de Cerceda, Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral y Arteixo, algunos de los que también estaban en el punto de mira de la pareja de Bergondo que acaba de ser arrestada.