Detenido por provocar un incendio forestal en Zas (A Coruña) cuando realizaba labores agrícolas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de Mazaricos (A Coruña) por provocar un incendio forestal, en la provincia coruñesa de Zas. Fue al realizar labores agrícolas con maquinaria no autorizada.

La investigación se inició a raíz del fuego que se originó el 6 de agosto en Prudenza (Zas). El incendio se reprodujo días después, el día 9, debido a las condiciones meteorológicas en la zona, según indica la Benemérita en un comunicado.

Trabajos en una finca

El Cuerpo Armado inició una investigación para identificar la autoría del fuego. Los agentes lograron averiguar que se habían estado realizando labores agrícolas con maquinaria en la finca en la que habían ubicado el inicio del incendio.

Al inspeccionar la maquinaria con la que se realizaron estas labores, constataron que carecía de elementos de retención de chispas, tal y como estipula la legislación para prevención y defensa contra los incendios forestales.

Foto de archivo de un tractor desbrozando

Por todo ello, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Corcubión arrestó al hombre. Está investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por negligencia grave y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Corcubión.

La regulación de las labores agrícolas

La Guardia Civil recuerda que, durante la época de peligro alto, en los trabajos y otras actividades que se lleven a cabo en todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal es obligatorio que los tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados que van a utilizarse estén provistos de equipamiento para la extinción de incendios que reglamentariamente se establezcan. Además, deben contar con dispositivos de retención de chispas en los tubos de escape.

Incide la Benemérita que los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades. Por ello, reiteran el llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de los montes.

La prevención y la colaboración son “esenciales”, recuerdan, para evitar estos delitos. Por ello, hacen un llamamiento a contactar a través del teléfono 062 o mediante cualquier otro canal de denuncia en caso de observar cualquier actividad sospechosa o tener información sobre un incendio.