Desvíos en el aeropuerto de Alvedro debido a la intensa niebla en la comarca en A Coruña

Tras un día de calor, A Coruña y su comarca se despiertan este lunes envueltos en niebla. Esta intensa bruma ha obligado, hasta el momento, a desviar dos vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de Alvedro.

Noela Bao Entrada al aeropuerto de Alvedro

Se trata del Vueling VLG1292 procedente de Barcelona, cuya llegada prevista era a las 9:10h, y el Easyjet EZ1369 procedente de Ginebra de las 9:25. En ambos casos, han tenido que tomar tierra en Santiago por la nula visibilidad de la pista.

En Vigo se ha registrado otro desvío. En este caso, era un vuelo procedente de Madrid que también aterrizó en Santiago.

Seguirán las nieblas este lunes

Las brumas levantarán ligeramente por la tarde pero volverán por la noche según Meteogalicia. Esta jornada se modera el calor. La máxima hoy llegará a 26ºC aunque difícilmente se notará esta temperatura con la niebla, que refresca la sensación térmica y dificulta la visibilidad también en carretera.

Noela Bao Niebla, esta mañana, en el centro de A Coruña

Es una jornada con un panorama muy diferente al domingo, cuando la ciudad de A Coruña rozó los 30 grados de temperatura. Sí se alcanzaron los 31ºC en Alvedro o los 37ºC en Abegondo, en las últimas horas, según los datos de la AEMET y de Meteogalicia.