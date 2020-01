La desesperada búsqueda de los implantes de Olalla, una niña sorda de A Coruña

Olalla tiene dos años. Vive en A Coruña y es sorda, al igual que sus padres y sus dos hermanos. No podía oír nada hasta agosto, cuando le colocaron en la cabeza unos implantes cocleares. La niña, que ya comenzaba a dominar la lengua de signos, comenzó a descubrir un nuevo mundo a través de sus oídos.

Pero todo se truncó hace unos días. Raúl e Isolina, padres de Olalla, fueron de compras. Le quitaron los implantes externos porque estaba nerviosa con tantos sonidos. Siguieron la ruta, y cuando quisieron volver a abrir el estuche donde guardaron los aparatos, comprobaron que no estaba. Cada implante cuesta 8.000 euros, un precio que la familia no puede volver a afrontar. Y, sin ellos, Olalla no puede escuchar ningún sonido.

“¡Estamos desesperados!” dijo Raúl en Twitter, donde compartió una imagen del estuche, de color negro, y pidió la colaboración y difusión para encontrarlo. Apunta que pudo perderse “entre la zona de Labañou, Marineda, Ciudad Deportiva, Ronda de Outeiro, calle barcelona...” o en el Parque Ofimático, en la zona del LIDL. También apuntan al establecimiento de esta cadena de supermercados, en Fonteculler (Culleredo).

Necesitamos vuestra colaboración, no encontramos el estuche en el que guardamos los implantes cocleares de nuestra hija Olalla.



El estuche es de color negro y tiene dentro los dos implantes para que mi hija pueda escuchar, sin eso no lo puede escuchar���� 1/3 — Raúl Piñeiro (@RPineiro89) December 30, 2019

Raúl y su mujer Isolina son el secretario general y la presidenta, respectivamente, de la asociación Anpanxoga, la asociación gallega de madres y padres de niños sordos de Galicia. Y no descansan para visibilizar la sordera. A Olalla y a su familia se los puede ver en un canal de Youtube, The Piñeiros.

Ahí cuentan su vida cotidiana, sus vivencias y sus experiencias en la enseñanza de niños con sordera y, sobre todo, sobre la importancia de la lengua de signos. Una lengua que Olalla ya ha demostrado dominar pese a su corta edad.