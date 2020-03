¿Debo acudir a una cita médica mientras dure el estado de alarma por el coronavirus? ¿se mantiene mi vez con el doctor? El SERGAS (Servicio Galego de Saúde) aclara que el nuevo escenario sí podrá conllevar reprogramación de citas para hacer frente a necesidades prioritarias.

No obstante, cualquier cambio en atención en centros de salud y hospitales o en pruebas diagnósticas no urgentes se comunicará siempre al paciente, “de forma individual”, para consultar sobre una posible suspensión o fijar otra fecha. De no recibir la llamada del SERGAS, se mantiene la cita programada con anterioridad. Los aplazamientos, según aclara el servicio autonómico, se decidirán por “criterios clínicos”.

APLAZAMIENTO DE CONSULTAS Y SUSPENSIÓN DE CRIBADOS

Las consultas y pruebas diagnósticas no preferentes podrán ser suspendidas o aplazadas. En el primer caso, se abre la puerta a un cambio por modalidades de atención no presencial.

Debido a la situación excepcional, el SERGAS suspende todos los programas de cribado, aunque sí se realizarán las pruebas diagnósticas en los casos que, derivados de esta iniciativa, dieran positivo. Lo que sí se mantiene es el calendario de vacunación infantil.

SE PROMUEVE LA ATENCIÓN POR TELÉFONO Y EN CASA

Siempre que sea posible, la autoridad sanitaria promoverá la consulta telefónica para atender a la persona. Asimismo, se potenciará la atención domiciliaria, con visitas a casas y recogida de muestras. También se promoverá el uso de la plataforma TELEA, de teleseguimiento de pacientes.

Además, Sanidade permitirá a las farmacias dispensar a domicilio medicamentos a personas que residan en zonas rurales aisladas, dependientes o enfermos crónicos, independientemente de dónde esté su residencia. Otra de las novedades es la posibilidad de entregar de entregar medicación hospitalaria en los domicilios de los pacientes. Un familiar podrá recogerla en el centro hospitalario para evitar que sea la persona enferma la que se desplace.