¿Cuándo será la selectividad en Galicia?

Las pruebas de acceso a la Universidad se celebrarán en Galicia entre el 7 y el 9 de julio. Así lo ha acordado la consellería de Educación en una reunión telemática con la Comisión Interuniversitaria (CIUG).

La antigua selectividad, ahora conocida como ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) mantiene así las fechas en la que, antes de la crisis sanitaria, estaba prevista la prueba extraordinaria en la comunidad. Estos últimos exámenes, previsiblemente, pasarán al mes de septiembre.

EXÁMENES CON MÁS OPCIONES

La prueba no tendrá grandes modificaciones, pero se planteará de modo que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque de contenido. Así, aunque el formato de exámenes será similar al actual, con el mismo tiempo de realización, habrá más opciones en cada uno de ellos.

De este modo, según fuentes de Educación, se pretende garantizar que el alumnado pueda obtener la máxima puntuación sin que se lo impida el hecho de no haber recibido alguno de los contenidos previstos.