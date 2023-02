¿Cuál es la mejor tapa de tortilla de A Coruña? Este blog ha catado más de 400 para responder a esta cuestión

Seguro que alguna vez que has querido ir de comida o recibir a alguna visita, te has preguntado: ¿dónde se come el mejor churrasco de A Coruña? o, ¿el mejor cocido? A Pablo y sus amigos esta pregunta les surgió con una tapa más que típica en A Coruña: con la tortilla. "Era algo que nosotros echábamos en falta a veces, referencias de adonde ir en Coruña o donde había las mejores tapas", cuenta a COPE.

Por ello, decidieron crear un blog para responder a esta pregunta. Es una página sin ningún tipo de interés económico o gastronómico. En febrero de 2013. cuando iban a la universidad, crearon la página Aún Pillas Tortillas, un espacio que analiza las tapas de tortilla de la ciudad herculina de forma exhaustiva.

Este fbrero cumplen una década, y en el balance han catado ya más de 400 tortillas de otros tantos locales. Aunque frecuenten tantos establecimientos hosteleros, no pretenden ser la Guia Michelín: en Aún Pillan Tortillas dejan claro desde el principio que no son expertos gastronómicos. De hecho, en el equipo de catadores, hay gente de informática, arquitectura, diseño, fotografía y hasta una nutricionista.

CRÍTICAS PERSONALIZADAS

No se contentan con probar la tapa. De cada una de las tortillas, hacen una crítica. Y no solo influye el sabor o el aspecto. Hay otros factores se tienen en cuenta, como el precio, la atención o el pan.

"Una tortilla puede estar muy buena pero si te la cobran a precio de oro, no vas a volver mucho", asegura Pablo, que también incide en cuestiones como que el tomar una tapa "te haga sentir cómodo con el sitio" o que el pan no sea "un mendrugo de hace tres días".

GEOLOCALIZACIÓN Y TOP -10

Además de las críticas, hay un mapa con la geolocalización de las tapas de tortilla y dos top-10. Uno a través de las votaciones de la gente y otro, de las valoraciones de la propia página. En estos diez años, ha habido cambios y la clasificación inicial no es la misma que el actual.

De hecho, el staff intenta volver a probar las tapas del podio para reevalualas y "por lo menos mantener ese top-10 actualizado". En algunas ocasiones, porque algunos locales "han cerrado o han dejado de hacerlo como hacían". En la otra cara de la moneda, "otras muchas han entrado, porque las hemos ido descubriendo", asegura.

CATADORES DE INCÓGNITO

Aun Pillas Tortillas nació cuando todavía ni existía el concepto de influencer. Todas las tapas que han probado las han pagado. Nadie les ha invitado ni ha intentado comprar una valoración ni obtienen beneficio económico alguno de su actividad tortillera.

De hecho, van como un cliente más, lo que ha originado alguna que otra situación curiosa. En una ocasión, en un local al que acudieron "estaban hablando de nosotros diciendo 'estos nunca van a venir aquí' y estábamos sentados intentando mantener el tipo. Eso es buena señal".

En diez años también han tenido malas experiencias. "Algún local que fuimos recomendadísimos y al llegar allí era esperpéntico" o "alguna amenaza por terceras personas de denuncia" a raíz de una crítica que "afortunadamente no llegó a nada"

¿DE BETANZOS? NO, TORTILLA DE A CORUÑA

Con más de 400 tortillas en su haber, pueden afirmar que hay una "tortilla coruñesa", diferente a la conocida receta de Betanzos. "La de A Coruña no llega a ser como la de Betanzos, tiene un punto de cuaje por encima". Además, en contra del eterno debate "fraticida", la tapa "suele ser sin cebolla" para "llegar a más públicos".

La tendencia es que las tortillas de A Coruña sean "jugosas y con un toque salado". Confiesa Pablo que en el blog que esa receta "la preferimos", porque "la de Betanzos está muy buenas" pero quizá es bueno valorar que la tapa "sea manejable y no la tengas que recoger con cuchara".

DÉCIMO ANIVERSARIO

Los diez años del lanzamiento los cumplen a final de mes. Preparan alguna novedad como celebración, como "un lavado de cara a la página" para hacerla más accesible a móviles. Barajan asimismo un recorrido por barrios o plantear alguna ruta.

Aún Pillas Tortillas está disponible en su página web aunpillastortillas.com. También tienen perfil en Twitter, Facebook e Instagram