Crea obras de arte con los residuos que encuentra en las playas de la comarca de A Coruña

El betanceiro Francisco Martínez-Pin es comunicador de profesión, pero gracias a recolocar lo que no está en su sitio, puede añadir a su currículum las etiquetas de ‘artista’ y ‘activista medioambiental’. Estas facetas las desarrolla con la creación de verdaderas obras de arte con residuos encontrados en las playas de la comarca de A Coruña.

Obra de Francisco Martínez









Todo se gesta en familia. Aprovecha los paseos en con su mujer y sus dos hijas por los arenales, en otoño o invierno, para hacer acopio de materiales: se llevan los residuos que no deberían estar ahí. Y así, desde hace tres años, Francisco se ha convertido en un especialista en dar vida a restos que otras personas desechaban. Restos de barcos o pequeños plásticos se transformaron en animales marinos o incluso pueblos.

Obra de Francisco Martínez









GALERÍAS Y BALLENAS

Francisco se dio cuenta del valor de residuos que no deberían estar ahí, y de cómo al encajarlos de la manera correcta se encuentra la belleza. Todo empezó con visiones de “una Galicia costera” con piezas de madera y, a raíz del confinamiento, empezó a crear ballenas. Además del material que encuentra abandonado en la naturaleza, aprovecha cualquier resto que le lleven sus conocidos para darle “una segunda y tercera vida”, cuenta.

Obra de Francisco Martínez





Según relata, cada playa tiene diferentes materias primas. “Por sus residuos los conoceréis”, asegura, al señalar la diferencia entre los restos que se predominan en el arenal de O Pedrido, -“mucha madera que cae de los bosques de ribera”-, el de Miño -“cuerdas o cabos de las bateas”- o el de Santa Cristina -“latas de refresco”. Pese a todo, también surgen sorpresas agradables, porque hay materiales que no, afortunadamente, no son muy abundantes, pese a lo que cabría esperar. Por ejemplo, ya no se encuentran como hace años bastoncillos de los oídos, ni muchas mascarillas, “parece que la gente las gestiona bien”, afirma.

Obra de Francisco Martínez









EXPOSICIONES

Francisco ya ha organizado una exposición con sus ballenas en la sede de Bomoble en A Coruña. Enseña sus piezas en centros educativos y una de sus últimas obras se puede ver en la Pizzería Enzo´s de la ciudad herculina. Es una reproducción de La Marina con pequeños trozos de madera y elementos como una viga o restos de un portal de castaño viejo.

Obra de Francisco Martínez









La imaginación, la maña y el buen ojo de Francisco hace que siga dando vida a todo tipo de piezas. Este cazador de tesoros sigue con su actividad por hobby pero, sobre todo, para ayudar a concienciar sobre cómo reducir nuestro impacto en el entorno. “Intento que mis hijas sean más conscientes”, asegura.

Obra de Francisco Martínez