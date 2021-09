A Coruña vive en septiembre la jornada con más calor del verano

El día de más calor del verano en la ciudad de A Coruña ha venido en septiembre. Este lunes, día 6, es una jornada de bochorno, con máximas que han superado ampliamente los 30ºC.

34,5ºC ha sido la máxima registrada por Meteogalicia en la estación de la Torre de Hércules. En Arteixo llegó a 34,7ºC y en el interior de la comarca rozó los 36ºC, como es el caso de Mabegondo. A falta de la confirmación oficial, la de la ciudad herculina es la más elevada de esta temporada estival.

Toda la ciudadanía ha podido notar el ambiente sofocante desde primera hora, con temperaturas mínimas en torno a los 20ºC incluso por la noche. Son temperaturas poco frecuentes en el área coruñesa, donde en todo el verano las máximas no suelen superar los 25ºC.

O vento do sur deixou unha noite cálida en #Galicia. Son moi significativos os datos das 08:00h, con temps de 30ºC e humidade moi baixa ao lado do mar



Agora mesmo está sucedendo algo parecido. O aire chega moi cálido e seco ao litoral noroeste, p ex:



??A Coruña 33ºC e 32%!!! pic.twitter.com/sfNNEaGheR