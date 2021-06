A Coruña se rebela esta tarde contra la subida de la luz

El pasado uno de junio entraban en vigor las nuevas tarifas de la luz que, en la práctica, suponen un incremento importante del coste de nuestro recibo de la luz. Y es que las horas de más coste son las que más estamos en casa, más, si cabe, con el teletrabajo. Por eso, a las ocho y media de esta tarde, nos convocan a todos los ciudadanos a protestar contra esta situación en el Obelisco de A Coruña. Según los convocantes, la nueva tarifa eléctrica supondrá un incremento de hasta un 40% en el recibo de la luz.

Para los convocantes, "este nuevo sistema de facturación carga contra la clase trabajadora los costes de un sistema ineficaz e ineficiente, contribuyendo al empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos o a su pobreza. Una vuelta de tuerca más que se suma a las dificultades para acceder a una vivienda o a la precariedad laboral". El nuevo sistema de facturación eléctrica supone "tener que planchar o poner la lavadora a altas horas de la madrugada, algo incompatible con los horarios de las personas que madrugan para ir a sus trabajos".

Los convocantes hacen responsables de esta situación no sólo a las grandes eléctricas y a los políticos, sino también a nosotros, los ciudadanos que "permitimos que pase", comportándonos de una forma "totalmente sumisa" con el poder. "Porque no llueve, mean por nosotros, y hay que decir que mean por nosotros. Por eso, hacen un llamamiento a "salir a la calle y luchar contra estos abusos". Recuerdan que en Francia "pararon medidas como ésta luchando en la calle con contundencia"

Apuntan que la solución pasa por tener, como mínimo, una empresa eléctrica pública que no especule con un servicio esencial para la vida, que tome medidas para parar el cambio climático y que no deje sin energía a quien no pueda pagarla.