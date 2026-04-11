A Coruña pone fecha a su nueva fachada marítima: la transformación empieza por Calvo Sotelo y Batería

El proyecto Coruña Marítima ya ha dado un paso trascendental con la selección de los cinco equipos finalistas que optarán a diseñar la transformación de la fachada marítima de A Coruña. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ha explicado en COPE Coruña que este proceso transformará por completo el entorno portuario actual y definirá una nueva cara para la ciudad.

Jesús Reboredo Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Los equipos seleccionados combinan talento internacional y conocimiento local, con nombres como el estudio de Zaha Hadid junto a empresas gallegas. En total, son 28 empresas, de las cuales 13 tienen sede en Galicia, garantizando así una visión global pero arraigada en la realidad coruñesa. Fernández Prado destaca que son equipos multidisciplinares de "altísimo nivel", con arquitectos, ingenieros y otros especialistas que enriquecerán la solución final.

Un proyecto basado en el consenso

La solidez del proceso, según el presidente portuario, reside en el trabajo previo de consenso. El pliego del concurso incorpora las demandas recogidas en cinco mesas sectoriales, más de 670 aportaciones ciudadanas a través de la web y un acuerdo institucional que fijó 14 acuerdos estratégicos entre las administraciones y los tres partidos municipales.

Martín Fernández Prado ha subrayado que este respaldo es la mayor garantía del proyecto: "Creemos que todo eso nos da mucha seguridad y solvencia al proceso, el que estemos todas las administraciones, todos los partidos políticos y la sociedad en general detrás del proyecto, creo que es la mayor garantía". Además, ha asegurado que el trabajo con la sociedad y las instituciones continuará incluso después de elegir al equipo ganador, ya que el plan "no va a ser una foto fija definitiva".

Usos futuros y traslado de la actividad

Los equipos disponen ahora de cuatro meses para presentar sus propuestas, y el ganador se conocerá en el último trimestre del año. Entre los 14 acuerdos estratégicos se contempla mantener actividades portuarias como la pesca, los cruceros y mercancías limpias, estudiar un tren de cercanías, crear equipamientos, zonas verdes y espacios libres, así como áreas residenciales y de innovación. El objetivo es claro: "No se trata de copiar proyectos de otros sitios, sino de hacer un proyecto específico y propio de Coruña", ha afirmado Fernández Prado.

Noela Bao Estación ferroviaria de San Diego en el puerto de A Coruña con un crucero de fondo

No se trata de copiar proyectos de otros sitios, sino de hacer un proyecto específico y propio de Coruña" Martín Fernández Prado Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Este rediseño se acompasa con el traslado de actividades al puerto exterior. Fernández Prado ha confirmado que la obra del tren a Punta Langosteira finalizará este verano, un paso clave para mover los graneles industriales. El horizonte para completar todo el traslado, incluyendo el acuerdo con Repsol, está fijado para finales de 2027.

Calvo Sotelo y Batería, el punto de partida

Ante la pregunta de cuándo serán visibles los primeros cambios, el presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado directamente a los muelles más céntricos. La zona de Calvo Sotelo y Batería, donde actualmente se celebran los conciertos, se perfila como una de las primeras en ser desarrolladas.

"Esa zona es posible que lo intentemos adelantar y que sea de las primeras", ha avanzado Martín Fernández Prado. Ha explicado que, aunque ahora se defina un plan maestro, "el desarrollo va a haber que ir haciéndolo por piezas". Por ello, estos muelles, que ya tienen menor actividad portuaria, son los candidatos ideales para iniciar una transformación que los coruñeses esperan desde hace años.