A Coruña podría estar libre de los tráficos portuarios de REPSOL en 2027

Tres días después de la inauguración de la terminal petrolera de Repsol, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha destacado que este hito "simbólico" representa la "culminación" de la principal razón por la que se planificó el puerto exterior: trasladar fuera de la ciudad los tráficos de crudos, petróleo y refinados. De hecho, y aunque en los próximos meses se van a compaginar las dos terminales, la interior y la exterior en el traslado de crudos, se trabaja para que en el horizonte 2026-2027 la ciudad esté liberada de estos tráficos. Para esa fecha se espera que no sólo se trabaje con crudo en el puerto exterior sino también con el producto terminado, los refinados que se exportan fundamentalmente a Estados Unidos y Venezuela.

REPSOL es el principal operador del puerto coruñés. Representa el 60% de los tráficos, cifra que se puede elevar al 70% en cuanto a la actividad económica que mueve esta empresa. Fernández Prado asegura que la actividad portuaria de REPSOL no sólo le es "básica" al puerto sino a remolcadores, amarradores, consignatarios o prácticos, entre otros. Lo que mueve Repsol permite, además, según el presidente de la Autoridad Portuaria "hacer inversiones en otros sectores y colectivos". Subraya que "no podríamos dar otros servicios que no son tan rentables pero que sí son muy importantes socialmente como la pesca o los cruceros".

A día de hoy, Prado asegura que "podemos estar muy satisfechos y darnos la enhorabuena" por estos 20 años de trabajo que han convertido la dársena de Punta Langosteira en un puerto "plenamente operativo, en el que más crece de España y en la primera dársena de Galicia en tráficos, antes, incluso del traslado del crudo"

OTRAS APUESTAS EN EL PUERTO EXTERIOR

El puerto exterior ya es el principal puerto de graneles de cereales alimentarios de todo el noroeste peninsular y de la cornisa cantábrica y atlántica con casi 3 millones de toneladas. El 75% del cereal que se importa para hacer piensos entra por Langosteira. Por lo que el sector sigue invirtiendo en el puerto exterior en nuevas naves para el cereal y en cintas automatizadas y cerradas,

Respecto a las energías renovables, como la eólica marina, la Autoridad Portuaria ha recibido la petición de dos empresas para fabricar y exportar al resto de Europa estructuras flotantes para parques ya adjudicados en el norte de Europa. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, Prado ha descrito que estas estructuras serían "muy grandes. Las de Navantia serían muy pequeñas respecto a lo que se quiere hacer en Langosteira". Plataformas que ha explicado se harían aquí y se cargarían en barcos que las llevarían flotando a países como Dinamarca, Noruega o Gales. Esto generaría "un enorme valor en empleo y movería mucha actividad económica", ha explicado Prado.

CONCIERTOS

Respecto a la celebración de conciertos en los terrenos portuarios, Prado ha asegurado que "si el ayuntamiento quiere, seguro que sí. No es un problema del puerto. Hemos tenido, vamos a tener y queremos tener conciertos". Ha señalado que están esperando que el ayuntamiento concrete ubicación, tamaño, dónde quiere colocar los palcos VIP, bares...para confirmar al 100% que se pueden celebrar los conciertos. Lo que será "más difícil" es la celebración del Morriña Fest porque o se hace "más pequeño" de los 25.000 asistentes previstos o "hay que pensar en otra ubicación", ha concluido el presidente de la Autoridad Portuaria