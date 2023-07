Cortado el túnel de la Marina (A Coruña) por un bus atascado

El túnel de La Marina, en A Coruña, permanece cortado en la mañana de este lunes debido a un accidente sin heridos. Un bus de pasajeros accedió al ramal hacia As Atochas pese a superar el gálibo máximo permitido y quedó atascado en dirección entrada.

La incidencia tuvo lugar en torno a las 9:55 en la bifurcación que separa el ramal de As Atochas del de O Parrote. El bus ignoró las señales de altura máxima permitida, pero no pudo continuar su trayecto y se llevó por delante parte del techo. Enseguida se movilizó la Policía Local para retirar el vehículo.

CIERRE POR REPARACIONES

Los daños materiales provocados por el siniestro mantienen el cierre del ramal afectado, puesto que el vehículo dañó elementos como la ventilación o el tendido eléctrico. Se espera que los trabajos duren unas tres horas, según la Policía Local.

Hasta entonces, no se puede entrar ni salir al túnel de la Marina, ni en dirección a Orillamar, ni desde As Atochas a la avenida do Porto. De momento, solo se permite salir del parking subterráneo de María Pita. El tráfico se desvía por el ramal de O Parrote, que da a San Antón, que sí continúa abierto pese a la incidencia.

Son ya muchos los vehículos de grandes dimensiones que han quedado atascados en el túnel de La Marina, desde su apertura en 2015. La incidencia se dio, especialmente, en los primeros años de funcionamiento. El refuerzo de la señalización de gálibo máximo disminuyó la frecuencia de este tipo de sucesos, pero todavía hay conductores que hacen caso omiso de las múltiples advertencias sobre la altura del subterráneo en los accesos.