Un corredor de seguros de A Coruña sobre las incidencias de Kirk: "Paciencia..."

Pasó el huracán Kirk o lo que quedaba de él y dejó a su paso un reguero de incidencias, afortunadamente, ninguna de gravedad. A Coruña fue la segunda provincia gallega con más incidencias: 329. La más importante en la ciudad de A Coruña: los bomberos tuvieron que retirar la cubierta del colegio Rosalía de Castro. Una plancha de metacrilato que se había roto con el viento y había riesgo de caída al patio del centro. Se desbordó, además una presa en Aranga que inundó las inmediaciones y la Xunta de Galicia vigila el elevado caudal, tras las lluvias, de los ríos Mendo y Mandeo.

¿Quien afronta los pagos de los daños?

Tras el paso de Kirk, toca hacer balance y reparar daños. Pero ¿quién se hace cargo de estos desperfectos? El presidente del Consello Galego de Colegios de Corredores de Seguros, Juan Manuel Sánchez Albornoz, explica que, en principio, son nuestras compañías de seguros las que deben hacer frente a estas incidencias. Y después, si se diese el caso, que es lo más probable, si se declara alguna zona concreta catastrófica, porque ha habido vientos huracanados o lluvias torrenciales fuera de lo normal, que el Consorcio de Compensación de Seguros se haga cargo, pero siempre que tengamos una póliza en vigor. Al final, se va a hacer cargo la compañía, pero la compañía podrá recobrar del Consorcio de Compensación de Seguros.

¿HAY CLÁUSULAS CON DETERMINADOS PARÁMETROS DE FENÓMENOS METEREOLÓGICOS PARA QUE EL SEGURO LAS CUBRA?

Sí que las hay porque se supone que si tú tienes una chimenea o tienes unas tejas pues un viento normal de 40, 50, hasta 60 kilómetros por hora, depende de la compañía, tendría que soportarlo la chimenea, la antena o la teja. Sí que es verdad que después no está unificado. Cada compañía establece un límite. No nos damos cuenta cuando contratamos y no pensamos en eso, pasa igual con la intensidad de las lluvias. Las compañías cada una pone sus límites, a partir del cual te lo va a cubrir. En general no cubren lo que llamaríamos un viento o una lluvia normal.

¿MI COMPAÑÍA SE HACE CARGO SI A MI COCHE APARCADO EN LA CALLE LE CAE ENCIMA UN ÁRBOL?

Ahí el responsable es el propietario del árbol que, en principio, debe ser el ayuntamiento, o si es una entidad privada, una comunidad de propietarios o una persona privada. Lo que sí, también es verdad, es que si tú tienes el coche a todo riesgo te lo va a pagar tu compañía y reclamará a quien corresponda.

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER PARA RECLAMAR?

Tener muy bien identificados los daños. Las fotografías son indispensables, los testigos vienen muy bien, que corroboren que han visto el coche con el árbol caído, dar aviso a la policía local que levante un atestado y recoja eso y luego una valoración de los daños para poder reclamar. Nos pasamos por nuestro taller de confianza y que nos haga un presupuesto de reparación. Entonces, con el atestado, las fotos, los testigos y el presupuesto de reparación podemos reclamar.

¿UN SEGURO PUEDE ALEGAR DE QUE YA ESTÁBAMOS ADVERTIDOS DEL PELIGRO PARA NO INDEMNIZARNOS?

Sí y no. Puede decir que hay culpa compartida porque tú no observaste unas indicaciones muy concretas de, por ejemplo, hay un parque cerrado y te dicen que no puedes aparcar ahí o estacionar pues lógicamente tú estás metido en una negligencia. Porque te ponía claramente que no podías estacionar ahí o entrar ahí. Pero, bueno, en principio, dentro de la normalidad no va a hacer eso.

¿Tardan mucho en pagar los seguros?

Va más lento porque las compañías van a esperar mucho a ver si se declara zona catastrófica, porque eso, lógicamente, les influye mucho, porque pagaría el Consorcio de Compensación de Seguros. Y después de un siniestro como éste, de un huracán, los peritos están desbordados. Yo le diría a la gente que paciencia porque no hay peritos, porque ha habido miles de incidencias que hay que valorar en muy poco tiempo.

Entonces, los peritos están desbordados porque hay cantidad de tejados, caídas de árboles, coches, inundaciones...No hay una plantilla especial para eso. Hay la plantilla que es la habitual y además los siniestros que hay habitualmente. Entonces, en el día de ayer estábamos todos colapsados en el mundo del seguro. Vamos a tardar unas semanas en ponernos un poco al día porque, lógicamente, todo el mundo quiere que se le perite rápido el coche, la casa, los bienes y se le reparen.

Y bueno, otro de los problemas evidentes es que no hay reparadores porque ayer, oye, que me manden rápido un antenista, que me manden rápido para reparar las tejas...es que no hay en este momento. Ya es un problema que hay en la sociedad, en este momento, la falta de profesionales. Y un pico como éstos, pues más todavía, no. O sea que paciencia, paciencia.

INCENDIO EN UN TALLER DE COCHES

Este miércoles, coincidiendo con el paso de Kirk, ardía en el polígono de O Temple, en Cambre un taller de coches. Fue tal la magnitud del fuego que en el operativo de extinción participaron bomberos de A Coruña, Arteixo y Betanzos. El operativo consistió en sofocar el incendio avanzando paulatinamente desde la entrada de la nave hacia el interior al tiempo que se comprobaba que las llamas no se propagasen a los locales contiguos

CCIA Coruña Incendio en un taller de coches en O Temple

El incendio, según indicaron los trabajadores del taller, se originó en una máquina situada en una de las esquinas de la nave, provocando que quedase totalmente calcinada, afectando a veinte vehículos. Los locales anexos solamente sufrieron daños por el humo, así como grietas en las paredes ocasionadas por las altas temperaturas. No hubo, afortunadamente, que lamentar daños personales.

CCIA Coruña Estado en el que quedó el interior del taller de coches

¿Quién se hace cargo de que mi coche que estaba en el taller para ser reparado esté ahora inservible? En principio, el propietario del taller es el que tiene que hacerse responsable. Lo lógico y lo habitual es que el responsable del taller o el dueño del taller tenga un seguro de responsabilidad civil, donde tenga una garantía que se llama bienes u objetos confiados que responde de los daños a cualquier vehículo que quede allí depositado.

¿Quién determina lo que valía mi coche? Los coches suele ser bastante fácil porque hay unas tablas. Dependiendo de la antigüedad por la matriculación pues hay lo que se llama el valor venal o valor residual y es lo que te van a indemnizar.

Esto es muy discutible en el mundo asegurador, sobre todo para los ciudadanos, porque a veces cuesta entender que mi coche, de hace 20 años, me vayan a dar 1000 euros porque yo por 1000 euros me va a costar encontrar otro coche y a mí me valía muy bien para lo que lo estaba utilizando. Pero bueno, es la única manera de poder valorar un bien. La ley de contrato seguro dice que se tiene que indemnizar el bien en el momento justo antes del siniestro. Entonces, claro, hay que aplicarle la depreciación por uso y antigüedad.

En el hipotético caso de que el taller no tuviera seguro, ¿qué tendríamos que hacer en estos casos? Pues reclamarle al propietario. Nosotros hemos dejado allí el coche a reparar, en custodia, y él tiene que hacerse responsable de los daños que le hayan ocurrido a mi vehículo. Yo te diría que casi al cien por cien lo tienen. Porque están jugando con valores muy importantes.

Pensemos que hay coches que valen mucho, 100.000 euros, o sea, estamos jugando con importes muy importantes y no sólo hablamos de incendio como en este caso, otras veces ocurren robos, dejas el coche en un taller y, de repente, lo roban mientras que está para reparar o ya reparado esperando que lo recojas. Lo habitual es que haya seguro. De todas formas, si no hubiese ningún tipo de seguro el propietario es el responsable y también de los daños en las naves colindantes. Ah. Y pagar la tasa de bomberos.

Y los pagos, ¿en este caso son rápidos? Sí suele ser rápido porque es valorarlos por antigüedad. No hay mucho que discutir. No son grandes valoraciones. Un poco el problema, aquí, suelen ser las documentaciones que suelen estar en el coche y las hemos perdido. Bueno, vas a Tráfico, pides un duplicado y con eso pues ya se valora. Muchas veces también los propios talleres hoy ya tienen todo escaneado y tienen servidores informáticos fuera de las instalaciones. Bueno, suele haber soluciones más o menos para llegar a un acuerdo rápido.