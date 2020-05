El coronavirus atrapa en Ecuador y Argentina a vecinos de la comarca de A Coruña

El estado de alarma dictado por el coronavirus interrumpió las vidas de todo el mundo, pero afectó especialmente a españoles que estaban de viaje en esos momentos y que vieron cómo sus vuelos de vuelta se cancelaron. Es el caso de Lorena Peralta. Esta vecina de Dorneda (Oleiros, A Coruña), está atrapada en Ecuador con su hijo, que está a punto de cumplir dos años. Viajó el 11 de marzo a su país natal para visitar a los abuelos y su vuelo de vuelta, el 1 de abril, nunca salió.

La embajada española le dio la posibilidad de volver a España en un vuelo de repatriación el 4 de mayo, pero unos días antes, le confirmaron que había exceso de personas para las plazas disponibles, unas 700 para 80 asientos.Ahora, no podrá volver, al menos, hasta el 2 de julio.

Su marido, Daniel, no entiende “por qué no se organiza otro vuelo”, puesto que en España hay también ecuatorianos afectados por el estado de alarma que quieren volver a su país. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo único que le recetan es “tener paciencia y esperar a que las aerolíneas hagan vuelos comerciales”.

Los problemas son personales pero también económicos, porque Lorena y Daniel trabajan juntos en un taller de chapa y pintura y ambos necesitan la reincorporación al puesto de trabajo para poder obtener ingresos. El ayuntamiento de Oleiros ha reclamado la actuación del Gobierno para que esta vecina de Dorneda y su hijo puedan regresar a sus domicilios porque, a su juicio y que “informe a todas las personas afectadas sobre la situación”.

EL CASO DE VÍCTOR EN ARGENTINA

Víctor es argentino de nacimiento y gallego de adopción, porque lleva 15 años en España. Vive en Miño (A Coruña). Viajó con su mujer y sus tres hijos a Argentina pero, en el medio de la estancia, llegó el estado de alarma por el coronavirus.

Su vuelo de vuelta se canceló sin posibilidad de reembolso, y se encontraron con pocos vuelos de repatriación. Su única alternativa, ahora, son enlaces de Aerolíneas Argentinas. El problema es el coste: les piden 900 euros por plaza, un precio que no pueden permitir. "Pedimos un vuelo de repatriación a un precio que sea asequible para todas las personas”, dice, ya que “hay familias que no podemos hacer frente a esto”. Desde la embajada de España, reconocen que los vuelos regulares no se retoman hasta el 1 de septiembre.

Como él, son unos 30 los gallegos que están en esta situación, que se han puesto en contacto por Whatsapp. Víctor y los suyos están en casa de unos familiares, pero aseguran que hay casos mucho más difíciles. Cita a gente “con tratamientos oncológicos” o “que está parando en hoteles y eso sí se está complicando mucho monetariamente”, asegura. La estancia prolongada les coge, además, en pleno cambio de estación, a otoño “ nosotros venimos en verano y tenemos poca ropa de abrigo”, reconoce Víctor.