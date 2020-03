El confinamiento musical de A Coruña

Si algo está sacando este confinamiento, es el amor y dedicación por la música que parecía escondido. Los momentos diarios de aplausos a los sanitarios, a las 20h, acaban siendo, en muchos casos, auténticas verbenas gracias al vecino que aprovecha para sacarle partido a su equipo de sonido. En otros, el vecindario hace comunidad gracias a los juegos musicales.

Pasó con los saludos de "Hola, Don Pepito" del 19 de marzo y ha pasado en Monelos, un barrio de A Coruña. Alentados desde una de las ventanas, vecinos de un lado y del otro de la avenida han imitado a Queen en el famoso concierto de la banda británica en el Live Aid de 1985. Han ido alternando coros, como si de Freddie Mercury y su público se trataran. En vez del Wembley Stadium, el escenario del uego, en este caso, eran los grandes bloques de edificios del principio de la avenida, tal y como rodó una persona desde la vía pública.

LA CANCIÓN DEDICADA A UN BAR CERRADO

Otro de los ejemplos de talento musical que aflora en el estado de alarma es la curiosa versión de la canción gallega "Lela". La destinataria de esta composición de amor, a diferencia de la obra de Castelao, no es una mujer, sino un bar: A Chencha, situado en la calle San José de la ciudad herculina.

Audio Canción dedicada al bar A Chencha durante el confinamiento por el coronavirus

Acompañada de un piano, una clienta habitual del establecimiento entona su particular versión: "Está Monte Alto chorando / porque non pode saír / están as rúas baleiras / os bares non poden abrir". En el estribillo, Lela se transforma y, así, suena: "Chencha, Chencha, Chenchiña por quen eu morro, quero cantare con Suso facendo coro", en referencia a otro de los clientes más fieles del bar. "Abre pronto e ten compaixón de nós/ Cando esto acabe, imos facer un fiestón", suena como declaración de intenciones para el fin de un confinamiento que se está haciendo demasiado largo. Sobre todo, para los amantes de los bares.