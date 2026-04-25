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Conductores de bus ven peligrosa la nueva parada del Teatro Colón (A Coruña): "No cabemos todos y un día va a haber una desgracia"

El traslado por las obras de los Cantones genera graves problemas de seguridad y operativos para los casi 300 buses que paran a diario en la nueva ubicación

Buses en la parada de transporte interurbano de Manuel Casás, en A Coruña
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Noela Bao

Escucha las quejas de los conductores de bus sobre la nueva parada de bus y su situación 

Noela Bao

Coruña - Publicado el

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Las obras de los Cantones en A Coruña han obligado a trasladar la parada de bus interurbano de Entrejardines a Manuel Casás, junto al Teatro Colón. Este cambio, que afecta a casi 300 autobuses y unas 2.000 personas cada día, ha generado un profundo malestar entre los conductores de los vehículos de transporte público. Ha pasado poco más de una semana y ya denuncian  graves problemas de seguridad y operativos.

Iván Cancela, conductor y portavoz de transportes en UGT, es una de las voces que ha puesto en cuestión la nueva ubicación. Cancela se pregunta cómo se tomó la decisión, e incide en que lo que funciona sobre el papel no se ajusta a la realidad: "Yo no sé quién ideó eso ni en qué se basa... sentado en el volante, los peligros que veo ahí... hay veces que tienes ángulos muertos y no sabes lo que hay", ha relatado a COPE

Un peligro constante

El principal foco de preocupación es la seguridad. La nueva parada introduce 300 buses diarios en un espacio mucho más peatonal que el anterior y eso genera una convivencia peligrosa. Se pregunta cómo girar con seguridad "con los pasos de cebra que hay, con la gente paseando por allí, que si patinetes, que si bicicletas, que si ángulos muertos, que si el taxista que está dejando a un usuario... es que allí no cabemos todos y un día va a haber una desgracia", advierte.

Parada de bus interurbano en Alcalde Manuel Casás, A Coruña

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Parada de bus interurbano en Alcalde Manuel Casás, A Coruña

Las maniobras se han vuelto extremadamente complejas. Los conductores se ven obligados a "invadir las aceras" y a circular con máxima precaución. "Tienes que andar con mucho cuidado, porque le puedes dar con el espejo derecho", explica Cancela, quien también señala que los ángulos muertos y la posible aparición de un camión de carga y descarga obligan a veces a dar marcha atrás en mitad de la maniobra.

La situación, ya de por sí tensa, empeorará en los meses de verano. Cancela anticipa un caos mayor con el aumento de turistas y viandantes: "Espera a agosto o julio, como está aquello, en verano. Tienes que ir metiendo el morro, metiendo el morro, y que algún que está cruzando diga, bueno, pasa tú primero y yo espero". De lo contrario, el riesgo es que "no entras en la parada de la afluencia de gente que hay allí".

Problemas operativos y falta de servicios

A los riesgos de seguridad se suman los problemas operativos. La nueva parada es más pequeña, y según denuncia Cancela, la policía les apremia para que no permanezcan parados. "Estamos llegando 5 minutos antes a Colón, y hay allí un señor agente que nos dice que nos tenemos que ir de allí", relata. Esto provoca que algunos autobuses salgan antes de su hora, con el consiguiente perjuicio para los usuarios que "cuentan que el coche le va a salir a las 12, y a lo mejor ya se le ha ido".

COMUNICADO OFICIAL EL ÚLTIMO DE LA FILA - A CORUÑA (13 JUNIO 2026)Desde la organización del concierto de El Último de la Fila previsto para el 13 de junio en el Estadio de Riazor de A Coruña, informamos de que nos hemos visto obligados a trasladar el evento a un nuevo emplazamiento, por motivos externos a nuestra gestión. Cambios, por supuesto, ajenos a nuestra intención.Tras las consultas realizadas al Ayuntamiento de A Coruña se ha confirmado la imposibilidad de celebrar el evento en el recinto y en la fecha prevista, ante la posible promoción de ascenso a Primera División del equipo residente, el Deportivo de A Coruña, lo que nos obliga a adoptar esta decisión.Desde la organización hemos estado trabajando sin descanso para reprogramar el concierto en otro recinto, manteniendo la fecha prevista del 13 de junio de 2026, y nos complace comunicar que finalmente el evento se celebrará en el Auditorio Monte do Gozo de Santiago de Compostela.Para este nuevo evento de El Último de la Fila en el Auditorio Monte do Gozo de Santiago de Compostela se pondrán a la venta entradas con un precio único de 80,00€ + gastos de gestión. Aquellos asistentes que disponían de entradas de PISTA y MOVILIDAD REDUCIDA para el evento en el Estadio de Riazor, cuyo precio y disposición se mantienen igual, podrán acceder al nuevo recinto sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional. Para aquellos asistentes que disponían de entrada de PISTA que no deseen acudir al evento en el nuevo recinto, se ofrecerá la opción de solicitar el reembolso en un plazo máximo de 30 días a contar desde el envío del presente comunicado (es decir, del 22 de abril al 21 de mayo incluido) a través del siguiente formulario.Para aquellos asistentes que disponían de entrada de GRADA (Tribuna, Preferencia o Marathón) se procederá a la devolución automática de todas las entradas, y se habilitará una preventa prioritaria exclusiva para que puedan adquirir nuevas entradas para el nuevo recinto si así lo desean durante 48 horas antes de abrir la venta general a todo el público. La preventa estará disponible desde el jueves 23/04 a las 11:00h hasta el sábado 25/04 a las 10:59h.La venta general de entradas para el nuevo evento de El Último de la Fila en el Auditorio Monte do Gozo de Santiago de Compostela estará disponible a partir del sábado 25 de abril a las 11:00h a través de Ticketmaster, único canal oficial de venta de entradas para este evento.Obras en Entrejardines (A Coruña)

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obras en Entrejardines

Otra de las grandes preocupaciones es la falta de aseos para los conductores. El baño del que disponían en Entrejardines ha desaparecido con el traslado, y existe el temor de que la futura estación intermodal siga el mismo modelo de "llegar, cargar e irnos al estilo Teatro Colón".

A mí que alguien me diga cuando yo tenga necesidades de ir al baño, cómo lo hago"

Iván Cancela

Conductor de bus

Esta carencia se convierte en una reivindicación fundamental para los trabajadores. "A mí que alguien me diga cuando yo tenga necesidades de ir al baño, cómo lo hago. Yo y mis compañeros y compañeras. Es que no somos robots", lamenta Iván Cancela, quien siente que el sector del transporte está "olvidado" por la administración.

Llamada al diálogo

Ante esta situación, el portavoz de UGT reclama que se integre a los conductores en una mesa de diálogo con la Xunta y los Ayuntamientos del área. Critica que algunas administraciones, como el alcalde de Oleiros, pidan nuevas líneas pero no atiendan las necesidades básicas de los trabajadores. "Que alguien me escuche, a mí y a todos", pide Cancela.

El representante de los conductores entiende que la solución no pasa solo por crear nuevas líneas, sino por adaptar las actuales. Expone casos de ineficiencia, como "coches con una persona" en la zona de Ferrol, mientras que en otras rutas, como la de Carballo, los buses van tan llenos que dejan a viajeros en tierra, impidiéndoles llegar a sus citas médicas.

CHUAC Hospital de A Coruña

Noela Bao

CHUAC Hospital de A Coruña

Por todo ello, Cancela ve urgente un diálogo para solucionar los problemas en A Coruña, Bergantiños y Ferrolterra. Insiste en que la experiencia de los conductores es clave, ya que la realidad del día a día dista mucho de la planificación teórica: "En el papel entra todo, absolutamente todo, pero después, no".

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