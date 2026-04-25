Conductores de bus ven peligrosa la nueva parada del Teatro Colón (A Coruña): "No cabemos todos y un día va a haber una desgracia"

Las obras de los Cantones en A Coruña han obligado a trasladar la parada de bus interurbano de Entrejardines a Manuel Casás, junto al Teatro Colón. Este cambio, que afecta a casi 300 autobuses y unas 2.000 personas cada día, ha generado un profundo malestar entre los conductores de los vehículos de transporte público. Ha pasado poco más de una semana y ya denuncian graves problemas de seguridad y operativos.

Iván Cancela, conductor y portavoz de transportes en UGT, es una de las voces que ha puesto en cuestión la nueva ubicación. Cancela se pregunta cómo se tomó la decisión, e incide en que lo que funciona sobre el papel no se ajusta a la realidad: "Yo no sé quién ideó eso ni en qué se basa... sentado en el volante, los peligros que veo ahí... hay veces que tienes ángulos muertos y no sabes lo que hay", ha relatado a COPE.

Un peligro constante

El principal foco de preocupación es la seguridad. La nueva parada introduce 300 buses diarios en un espacio mucho más peatonal que el anterior y eso genera una convivencia peligrosa. Se pregunta cómo girar con seguridad "con los pasos de cebra que hay, con la gente paseando por allí, que si patinetes, que si bicicletas, que si ángulos muertos, que si el taxista que está dejando a un usuario... es que allí no cabemos todos y un día va a haber una desgracia", advierte.

COPE Parada de bus interurbano en Alcalde Manuel Casás, A Coruña

Las maniobras se han vuelto extremadamente complejas. Los conductores se ven obligados a "invadir las aceras" y a circular con máxima precaución. "Tienes que andar con mucho cuidado, porque le puedes dar con el espejo derecho", explica Cancela, quien también señala que los ángulos muertos y la posible aparición de un camión de carga y descarga obligan a veces a dar marcha atrás en mitad de la maniobra.

La situación, ya de por sí tensa, empeorará en los meses de verano. Cancela anticipa un caos mayor con el aumento de turistas y viandantes: "Espera a agosto o julio, como está aquello, en verano. Tienes que ir metiendo el morro, metiendo el morro, y que algún que está cruzando diga, bueno, pasa tú primero y yo espero". De lo contrario, el riesgo es que "no entras en la parada de la afluencia de gente que hay allí".

Problemas operativos y falta de servicios

A los riesgos de seguridad se suman los problemas operativos. La nueva parada es más pequeña, y según denuncia Cancela, la policía les apremia para que no permanezcan parados. "Estamos llegando 5 minutos antes a Colón, y hay allí un señor agente que nos dice que nos tenemos que ir de allí", relata. Esto provoca que algunos autobuses salgan antes de su hora, con el consiguiente perjuicio para los usuarios que "cuentan que el coche le va a salir a las 12, y a lo mejor ya se le ha ido".

COPE obras en Entrejardines

Otra de las grandes preocupaciones es la falta de aseos para los conductores. El baño del que disponían en Entrejardines ha desaparecido con el traslado, y existe el temor de que la futura estación intermodal siga el mismo modelo de "llegar, cargar e irnos al estilo Teatro Colón".

A mí que alguien me diga cuando yo tenga necesidades de ir al baño, cómo lo hago" Iván Cancela Conductor de bus

Esta carencia se convierte en una reivindicación fundamental para los trabajadores. "A mí que alguien me diga cuando yo tenga necesidades de ir al baño, cómo lo hago. Yo y mis compañeros y compañeras. Es que no somos robots", lamenta Iván Cancela, quien siente que el sector del transporte está "olvidado" por la administración.

Llamada al diálogo

Ante esta situación, el portavoz de UGT reclama que se integre a los conductores en una mesa de diálogo con la Xunta y los Ayuntamientos del área. Critica que algunas administraciones, como el alcalde de Oleiros, pidan nuevas líneas pero no atiendan las necesidades básicas de los trabajadores. "Que alguien me escuche, a mí y a todos", pide Cancela.

El representante de los conductores entiende que la solución no pasa solo por crear nuevas líneas, sino por adaptar las actuales. Expone casos de ineficiencia, como "coches con una persona" en la zona de Ferrol, mientras que en otras rutas, como la de Carballo, los buses van tan llenos que dejan a viajeros en tierra, impidiéndoles llegar a sus citas médicas.

Noela Bao CHUAC Hospital de A Coruña

Por todo ello, Cancela ve urgente un diálogo para solucionar los problemas en A Coruña, Bergantiños y Ferrolterra. Insiste en que la experiencia de los conductores es clave, ya que la realidad del día a día dista mucho de la planificación teórica: "En el papel entra todo, absolutamente todo, pero después, no".