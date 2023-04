Un conductor ebrio se lleva por delante dos terrazas en A Coruña y hiere a un cliente

Un coche impactó contra dos terrazas ubicadas en plazas de aparcamiento en la calle Rosalía de Castro (A Coruña) e hirió a uno de los clientes. Sucedió a última hora de la tarde del lunes.

Un conductor ebrio movió su coche, estacionado delante de la iglesia de Santa Lucía y perdió el control del vehículo. Fue directo contra las terrazas de la acera de enfrente, habilitadas en la calzada sobre las plazas de aparcamiento.

Destrozos en una de las terrazas





Lo peor se lo llevó uno de los dos clientes que estaba tomando algo en el Restaurante Samaná. Le cayó encima un vidrio y sufrió varios cortes, que le causaron heridas leves.

IMPORTANTES DESTROZOS

La terraza del Samaná, cubierta, aparecía destrozada este martes. Su parte de abajo completamente rota, el vidrio quebrado y la estructura torcida. Está unida a la del Pandelino, que también sufrió daños, aunque menores. Fundamentalmente, una abolladura y el desprendimiento de la valla que la separa de la calzada.

Vídeo Así quedaron las dos terrazas de Rosalía de Castro contra las que impactó un turismo





Desde el bar esperan que los daños los asuma el conductor causante del accidente, que dio positivo en el control de alcoholemia. No obstante, el siniestro ha reavivado el debate sobre la seguridad y la conveniencia de ubicar mesas y sillas donde antes había plazas de aparcamiento.

DENUNCIAS DE INSEGURIDAD

Desde la asociación vecinal de Juan Flórez-Ensanche ya advirtieron desde el principio del riesgo de esta modalidad de terrazas. "No creemos que la carretera donde circulan los vehículos sea el sitio adecuado para poner una terraza", asegura Alfredo Camarero, presidente de la entidad vecinal. Entiende que "al estar tan pegadas" al tráfico, la carretera, seguras del todo no llegan a ser"

Audio Primer accidente en A Coruña dos terrazas situadas en plazas de aparcamiento. ¿Son seguras?





"Con todas las que hay en A Coruña y con el tráfico que tenemos, son pocos los accidentes que hay". Pese a todo, confía en que el accidente del lunes se trate de un hecho "aislado".

MENOS PLAZAS DE APARCAMIENTO

No es solo el riesgo lo que les hace ser reticentes a estas terrazas. Está también el hecho de que ocupen plazas de aparcamiento. Camarero estima que "durante la época del covid si que era una buena medida para fomentar y apoyar la hostelería" pero que ahora esos son "tiempos pasados" y "las necesidades de aparcar en el Ensanche son muy, muy importantes".

El caso es que, pese a la falta de regulación, se autorizan cada vez más de estas estructuras, sin que se compensen las plazas eliminadas. De hecho, a las dos terrazas dañadas en Rosalía de Castro se ha sumado desde unos días una nueva, acristalada, con seis mesas, que han reducido más las plazas de la ORA disponibles. "Vemos que la cosa va creciendo", afirma el dirigente vecinal.

Nueva terraza en Rosalía de Castro





LA TERRAZA POSTPANDÉMICA

Esta modalidad de ocupación del espacio público se empezó a autorizar en A Coruña durante la pandemia. Se justificó como una medida temporal para compensar el cierre de los interiores y propiciar el distanciamiento. Sin embargo, terminó el estado de alarma y las terrazas pandémicas se quedaron.

Terraza sobre plaza de aparcamiento





Algunas son más elaboradas, como estas del Ensanche, con estructuras metálicas y techo. Otras, la gran mayoría, son mucho más rudimentarias, con palés amontonados, lonas de obra o materiales más propios de un curso de marquetería. Y todo, a unos metros del tráfico o, en algunos casos, a centímetros de donde pasan los autobuses urbanos.

SIN ORDENANZA REGULADORA

La Ordenanza de Terrazas regula esta actividad hostelera, y el gobierno local prometió actualizarla para recoger estos vallados de forma oficial. En la normativa se preveía recoger expresamente estos nuevos espacios situados en plazas de aparcamiento, que ahora se siguen autorizando sin más que una instrucción municipal del estado de alarma que se fue prorrogando.

Terraza en acera y en calzada





A poco más de un mes de la celebración de elecciones municipales, es ya evidente que ese cambio normativo no llegará en esta legislatura. Así,en teoría, los bares que tienen ahora autorizada la terraza fuera de la acera no pueden mantener mesas en la zona peatonal. Sin embargo, basta con salir a la calle para ver que no son pocos los ejemplos que optan por las dos modalidades de ocupación.