Cómo evitar contagios tras la cena de Navidad: cribado y evitar visitas a familiares en los días inmediatos

España está en plena sexta ola de contagios de coronavirus, con incrementos de casos y menor incidencia en los hospitales que en otras ocasiones. Este crecimiento de la curva se mantendrá en Navidad, a juicio del médico internista del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), Álvaro Mena.

El sanitario admite en una entrevista a COPE Coruña que “sería fácil decir que nadie haga nada” pero poco realista a las puertas de una temporada de encuentros, sin las restricciones que había el año pasado. Por ello, hace un llamamiento a la ciudadanía a “tener cuidado”.

CENAS SEGURAS

En este sentido, ha recomendado extremar las precauciones en reuniones. Por eso, opina que “si alguien va a una cena de empresa” debería intentar en los días siguientes limitar la actividad, “cribarse”, tener más cuidado y, sobre todo, “que no visite a familiares vulnerables”.

Asegura que una persona “que vaya encadenando cenas y comidas sin parar” hace imposible su rastreo en caso de contagio. Por eso, recomienda que cuando la ciudadanía esté en situaciones de riesgo, “que lo va a estar”, intente no sumar eventos y reuniones “una detrás de otra” sino espaciarlos y hacerse test para asegurarse de que no va a transmitir el coronavirus.

LA VACUNACIÓN NOS DISTANCIA DE LA TERCERA OLA

Mena augura una “escalada progresiva” en el número de contagios en los próximos días.“En la calle va a empeorar, pero en el hospital no tanto como en enero-febrero de este mismo año”, a tenor de la evolución actual. Y esto, indica, es resultado del alto porcentaje de vacunación. “Las vacunas están funcionando bien”, sentencia.

Admite que es difícil evaluar exactamente el impacto de la inmunización en la transmisión porque ahora “las medidas son mucho más laxas” que hace un año o a principios de 2021, con duras restricciones. Incide en que ingresa “poca gente” en comparación con el total de infecciones activas (25 ingresos en el área de A Coruña de 838 contagios este miércoles).

LOS NO VACUNADOS “TIENEN QUE PROTEGERSE MÁS”

El internista del centro coruñés asegura que las personas no vacunadas “están en una situación de alto riesgo”, ya que la relajación de restricciones hace que se expongan mucho más al virus que en anteriores oleadas. Por eso, indica que “son más vulnerables” y que “tienen que protegerse más.

Entre el perfil de ingresos, llegan “con mucha frecuencia” pacientes no vacunados. También hay personas que sí recibieron la vacuna pero en las que su sistema inmunitario no ha generado anticuerpos, por algún problema que padecen. “Funcionalmente es como si no estuviesen vacunados”, indica. Un tercer grupo es el de pacientes que ingresan por otra enfermedad, que no tienen una infección por COVID y a los que se detecta la presencia del virus en el cribado.

VARIANTE ÓMICRON

Pese a que en Galicia todavía no se ha detectado ningún caso de la variante Ómicron, reconoce que es algo que “preocupa” al personal sanitario. En este sentido, aboga por “intentar no ir por detrás de las variantes” e impulsar “que se vacune en todos los países”.

Aunque ve “razonable” administrar la tercera dosis de la vacua a los colectivos “no vulnerables”, cree que se tiene que hace un “mayor esfuerzo” por la vacunación global para evitar la aparición de nuevas variantes. “En mi opinión personal, los organismos internacionales han fracasado”, asevera, porque además de proporcionar vacunas a países en desarrollo tienen que dar el “soporte para que las pongan”

100 CONTAGIOS EN UN DÍA

El número de casos de casos de coronavirus ha experimentado un nuevo repunte este miércoles en el área sanitaria A Coruña-Cee. Se han detectado un centenar de contagios nuevos en 24 horas, algo que no se daba desde finales de agosto. Más de un tercio de estos casos se han registrado en la ciudad de A Coruña.

El número total de contagios este miércoles alcanza los 838. De ellos, 187 están vinculados a centros educativos, que han tenido que cerrar 15 aulas en la última semana. El centro más afectado de la comarca es el CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre, con 17 positivos.