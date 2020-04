¿Cómo donar sangre durante el estado de alarma?

Una de las actividades que se han visto afectadas por la restricción de movimientos debido al coronavirus es la donación de sangre. Pero no porque haya parado, sino por la disminución de personas que salen a la calle y realizan este gesto solidario.

La actividad en Galicia de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) se mantiene, con cita previa, y donar sangre sigue siendo un acto generoso necesario para el desarrollo de la actividad hospitalaria.

¿Puedo donar sangre durante el estado de alarma por el coronavirus?

La respuesta es sí. La donación de sangre es una de las actividades esenciales permitidas desde un primer momento en el decreto del estado de alarma por el coronavirus.

¿Cómo puedo donar sangre?

Para poder donar sangre en Galicia, en este estado excepcional, hay que pedir cita previa. Se tramita a través del teléfono gratuito 900 100 828. Una vez que proporcionemos los datos, nos enviarán un SMS para indicarnos cuál es la unidad móvil más cercana, además del día y la hora a la que debemos acudir. En la web de ADOS se pueden consultar los lugares a los que se desplazan cada semana estos vehículos. l

¿Es seguro donar sangre en la situación actual?

Totalmente. La donación se hace con las máximas garantías y se han extremado las condiciones de seguridad e higiene de las Unidades Móviles. Así, en los vehículos sanitarios se proporcionan los EPI's necesarios y solo puede haber dos personas, como máximo, donando simultáneamente, en camas en diagonal, para guardar la distancia de seguridad mínima. Además, el sistema de cita previa evita la formación de colas a la entrada de los vehículos.

¿Cómo justifico que voy a donar sangre?

Después de la donación, se emitirá un justificante de desplazamiento para poder acreditar en cualquier control que el movimiento se ha realizado sin conculcar lo establecido en el estado de alarma.

¿Cuáles son los grupos con mayor necesidad de donación?

Todos los grupos son necesarios y ninguno presenta una situación de emergencia, pero las reservas están más bajas en los dos grupos sanguíneos más comunes en Galicia: A Positivo y 0 Positivo. Por eso, el llamamiento para donar se dirige especialmente a los que tienen este tipo de sangre.

¿Para qué es necesaria la sangre?

La disminución de actividad sanitaria no esencial en los centros sanitarios no ha afectado a enfermos oncológicos, que necesitan plaquetas en sus tratamientos. Asimismo, el coronavirus no ha eliminado las urgencias, las operaciones hospitalarias o los trasplantes.