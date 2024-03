Comienzan las obras de reforma de San Andrés, en A Coruña

Hubo muchos proyectos y diferentes planteamientos, y el que ganó finalmente fue el de un bulevar. Han comenzado las obras para transformar San Andrés, una de las principales vías del centro de A Coruña. Tendrá espacios peatonales más amplios y plataforma única de aquí aproximadamente a un año.

Desde primera hora de este lunes se han desplegado por la vía señales de Prohibido Aparcar entre Santa Catalina y Pórtico de San Andrés. A primera hora ya había alguna confusión entre los comerciantes, que tuvieron que buscarse la vida para llevar su mercancía.

Falta de información

Diego abrió hace poco más de un año una tienda de galletas y hoy tuvo que caminar un buen trecho con un carrito lleno de tarros de cristal. Ahora, toca “aparcar donde podamos”, como ha hecho esta jornada en un lugar, cree, demasiado pequeño para todos los comercios que están en la zona. “Cuando se corte la circulación no sé que va a pasar”.

Falta de información es lo que achaca Diego y muchos de los comercios. El comienzo de las obras rondaba por sus cabezas desde hace tiempo, pero no saben exactamente a qué atenerse o cómo planificar los próximos meses. César atiende un negocio de hostelería en la zona y echa en falta más contacto directo. “Nunca mandan una circular, un escrito, algo. Pasó lo mismo cuando cortaban la calle en fines de semana, que nunca informaban de nada. Descubrimos por el periódico un mes después que se dejaba de cortar la calle en agosto”.

La confitería de Carmen lleva muchos años en San Andrés. Mucha de su clientela es mayor y va a recoger los encargos en coche. Contiene la respiración al pensar en el tiempo de obras y lo que venga después. “Sí perdemos gente”, reconoce, tal y como pasó con las peatonalizaciones de fin de semana.

Reuniones pendientes

Lo cierto es que la información se está canalizando a través de la plataforma Somos San Andrés. La encabeza Ángel, que lleva uno de los negocios más veteranos en funcionamiento en la calle: el Café de Macondo. Reconoce que, aunque el viernes les anunciaron el inicio de obras, todavía quedan dudas y reuniones puerta a puerta para informar del desarrollo concreto.

En todo caso, está resignado y, en cierto modo, aliviado. En tres décadas ha visto muchos planteamientos distintos para San Andrés, especialmente proyectos que no se llevaron a cabo. Ahora, sufrir las obras es “inevitable”, pero espera que sea “lo menos perjudicial para todos y con la esperanza que al acabar sea una mejora para la calle”.

¿Cuándo se corta San Andrés al tráfico?

De momento no se corta San Andrés al tráfico. Lo hará después de Semana Santa. Primero parcialmente, desde Santa Catalina a la calle Sol. A partir de verano, el corte será total.

En todo caso, los desvíos no solo afectarán a los coches. También a los buses, a las siete líneas de transporte público que pasan por algún punto de esta vía. La afectación al transporte público es muy importante. Lo sabe bien Rodrigo, que vive en el entorno y que espera que se informe de forma correcta, no como en las peatonalizaciones de fin de semana, que afectaron, y mucho, a su día a día. En esos momentos el bus “me deja en la otra punta” y lo obliga a “salir mucho antes de casa”. Demanda “que informen bien” y a tiempo de todos los cortes y alternativas.

Fina coge todos los días en bus en San Andrés para volver a su barrio, O Ventorrillo. Pide más inversiones en las zonas que no sean el centro y más limpieza, y ya adelanta un posible problema que acarreará el reverdecimiento de la zona. “Van a plantar árboles, moreras. Esos árboles lo que hacen es ensuciar las aceras por esa fruta con lo cual vamos a andar pisándolo, lo vamos a llevar en los zapatos y van a quedar las aceras hechas un asco. No me parece bien”, opina.

Recuperar el esplendor comercial

San Andrés ha sido históricamente una de las vías comerciales más importantes de la ciudad herculina, aunque en los últimos años esta tendencia ha venido a menos. Actualmente, hay cerca de un centenar de negocios en esta vía. Muchos han cerrado pero otros han abierto y cada vez hay menos bajos vacíos.

Locales de nueva creación o nuevas gerencias de negocios históricos han sido algunas de las novedades que se han visto desde poco antes de la pandemia. Con la reforma, el Ayuntamiento quiere avanzar en la “humanización” y en “reforzar el carácter comercial” de esta céntrica calle.