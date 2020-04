Comienza el reparto de mascarillas en el transporte público de A Coruña

Las fuerzas de seguridad han comenzado este lunes a repartir mascarillas de protección contra el coronavirus en diversos puntos de Galicia. Son 602000 las protecciones que se reparten en la comunidad. De ellas, 250000 se destinan a la provincia de A Coruña, según ha detallado la delegación del Gobierno.

La distribución se realiza en lugares de gran tránsito de personas y paradas de buses de alta afluencia. En esos lugares, se han desplegado efectivos de la Policía Nacional, de la Local y de la Guardia Civil.

En la ciudad de A Coruña el reparto se ha centrado, entre otros puntos, en las estaciones de buses y trenes, las paradas de Entrejardines, la plaza de Pontevedra y Cuatro Caminos o en los accesos a los polígonos empresariales.

En la comarca, las fuerzas de seguridad se han desplegado en el acceso al polígono de Sabón, en Arteixo, y en las empresas conserveras de Lorbé, en Oleiros.

USO “RECOMENDABLE”

El uso de mascarillas no es obligatorio, pero sí recomendable, según el último criterio fijado en el gobierno. Se aconseja, especialmente, a los que se mueven en medios de transporte público con una importante afluencia de personas, y que no pueden teletrabajar ni desplazarse a su puesto de trabajo en vehículo particular, en bicicleta o a pie.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, espera que las protecciones enviadas por el gobierno central a la Comunidad lleguen “al mayor número de trabajadoras y trabajadores” para mejorar la protección frente al coronavirus. El fin, según señaló, es que “dispongan de mascarillas para sus desplazamientos de casa al trabajo y del trabajo a casa”.