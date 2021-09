COAFGA alerta del incremento de las okupaciones este verano

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) alerta de un incremento de las okupaciones de fincas este verano. Subrayan que este aumento se debe a la impunidad existente y al efecto llamada provocado por leyes que blindan a los okupas al prohibir los desalojos si los allanamientos no se producen con violencia. La vicepresidenta de la entidad colegial, Carmela Lavandeira, asegura que "si las penas fuesen más duras no se okuparían tantas viviendas. La okupación tiene cada vez más adeptos porque no se pone freno".

PROFESIONALIZACIÓN

Desde la entidad colegial recuerdan también que el fenómeno se está profesionalizando. Existen, según COAFGA, los "llamadores de okupas", mafias que buscan viviendas para que okupen terceros a cambio de dinero, y "subarrendatarios de los okupas, conocedores o no de esta situación, que pagan una renta a los okupas e incluso tienen un contrato de alquiler".

Asimismo, alertan de una práctica que va en aumento: los arrendatarios morosos que, tras ser desahuciados y desalojados, vuelven a los pisos y se convierten en okupas.

QUÉ HACER EN CASO DE OKUPACIÓN

Desde COAFGA advierten de que si se detecta o sospecha que en alguna de las viviendas de su edificio se ha introducido gente desconocida es preciso ser prudente y no intentar hacer nada por cuenta propia y mucho menos enfrentarse a los okupas. Al contrario, es preciso avisar de inmediato a los propietarios de la casa y llamar cuanto antes a la policía nacional (091) para que procedan al desalojo.

PREVENCIÓN

Los administradores de fincas aseguran que "es mejor prevenir que la okupación, porque echar a un okupa supone tiempo, esfuerzo, ansiedad y un coste económico muy elevado para los propietarios de las viviendas okupadas".

Por eso dan estas recomendaciones: en viviendas y locales vacíos es imprescindible adoptar medidas de seguridad como la colocación de puertas blindadas o de alta seguridad, tapiado de zonas vulnerables e instalación de verjas y alarmas.

Si se tarda en volver a casa, es preciso programar limpiezas periódicas de ventanas y retirada de correo almacenado, para que no parezca que la vivienda está vacía.

También aconsejan la instalación de dispositivos para programar el encendido de luces a determinadas horas, con el objetivo de simular que hay gente en casa. No dejar persianas bajadas durante mucho tiempo ni poner carteles que indiquen que la propiedad está vacía son otros de los consejos.