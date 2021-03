Caso Fuenlabrada: el cara a cara en el Senado entre el popular Miguel Lorenzo e Irene Lozano

Siguen los ecos del 'Caso Fuenlabrada'. Este jueves, el senador del PP Miguel Lorenzo ha interpelado a la presidenta del Comsejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, en la Comisión de Cultura y Deportes de la Cámara Alta. El popular ha preguntado sobre los motivos por los que no consideró la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol de resolver la crisis abierta tras el aplazamiento del partido entre Deportivo y Fuenlabrada con una Liga de 24 equipos en Segunda División.

“La esencia era saber el motivo por el que el CSD no aceptó la propuesta federativa de ampliación y también aclarar porqué no tuvo una actuación más activa moderando el conflicto”, explicó el senador coruñés. Acusó a la responsable del consejo de seguir “con la política de echar balones fuera”.

¿SILENCIO O IMAGINACIÓN?

Recordó como el CSD emitió, poco después de que estallase la crisis, un duro comunicado en el que apuntaba a la responsabilidad de LaLiga y del Fuenlabrada y se interesó respecto a qué ocurrió para que esa posición no tuviese continuidad. “Tras el comunicado usted mantuvo un mes y medio de silencio, un silencio cómplice del señor Tebas”, le espetó Lorenzo a la presidenta del CSD, que le replicó con descalificaciones: “Eso es falso. Tiene una imaginación muy fecunda”.

Lozano se justificó con una respuesta en la que leyó unas líneas que aludían al cumplimiento de los protocolos de reanudación del fútbol profesional tras el confinamiento. “¿Usted es senador por Galicia?”, inquirió a Lorenzo. “¿Por A Coruña? Cuando habla de solución razonable coincide con la geografía”, replicó a las preguntas del senador sobre la negativa a discutir la oferta de la Federación que aportaba una solución que no perjudicase a equipos como el Deportivo.

CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES

El senador coruñés lamentó que circunstancias familiares dominasen la resolución del conflicto del final de la pasada Liga. Eecordó como el hijo del presidente de LaLiga trabaja como abogado del Fuenlabrada y como el hijo del director general del CSD, Joaquín de Arístegui, está empleado en la organización que dirige Javier Tebas. “A la reunión final en la que el CSD tiene que actuar como árbitro y buscar una solución que no perjudicase a nadie envían al señor Arístegui, del que no pongo en duda su honorabilidad ni digo si eso es legal o ético, pero lo que está claro es que lo estético no lo han tenido en cuenta”, le apuntó el senador coruñés a Irene Lozano

“Nosotros, los coruñeses, exigimos una explicación”, reiteró Lorenzo, antes de recordarle a Irene Lozano que el Partido Popular presentó una moción en el ayuntamiento de A Coruña en la que se pedía su dimisión y que fue aprobada por todos los partidos, incluso por el PSOE. “Por algún motivo – concluyó el senador- hay un desprecio de los socialistas a la ciudad. Lo han tenido con las infraestructuras, con los presupuestos y, en este asunto del Deportivo, es muy evidente que no nos han apoyado. Ustedes no quieren a A Coruña”.