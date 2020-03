Un camionero gallego: " Nos vamos a morir de inanición y de falta de higiene, no de coronavirus"

Preocupante y desesperante es la situación que están viviendo los camioneros. Lo denuncia aquí en COPE un camionero de Lugo que se encontraba esta mañana en Coirós (A Coruña). Venía de Madrid adonde transportó leche y regresaba también a Galicia con otro cargamento del mismo producto. Su situación es la siguiente: hacen largos recorridos por toda España para llevar los productos que necesitamos y no tienen donde comer. Asegura que "los transportistas nos vamos a morir de inanición y de falta de higiene, no de coronavirus". "Yo no me niego a trabajar, yo lo que me niego es que me traten como una basura", añade.

Desde el pasado domingo, apunta, "sólo ha comido un plato caliente" y, fue, "antes de salir de mi casa". Mal duerme en la cabina de su camión y no tiene dónde ducharse: "yo si me quiero duchar hoy como no me tire al río Mandeo a nadar no me ducho. Pero eso al ministro de Transportes le da lo mismo, porque los transportistas se la traemos al pairo".

Tampoco les facilitan material de prevención, ni mascarillas ni guantes. "Tuve que ir al supermercado y comprarme unos guantes de fregar si quiero llevar guantes", señala. Y en los lugares de carga y descarga te tratan como "un perro, no vaya a ser que les pilles algún virus". Y, por si esto fuera poco, denuncia que han subido los precios de los cafés, bollos y bocadillos que consumen durante sus trayectos.

El gobierno viene de publicar en el BOE un listado de establecimientos hosteleros que se declaran ahora servicios esenciales. Son 4 en el área coruñesa que ahora tienen que abrir para acoger a transportistas, empleados de asistencia sanitaria, ejército, personal de aeropuertos y otros que tengan que desplazarse por trabajo. En la ciudad son los apartamentos Attica, apartamentos HC y el hotel Santa Catalina y en Oleiros los apartamentos Attica As Galeras.