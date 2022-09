Un camarero comparte espacio con catedráticos en la orla de Informática de A Coruña

Un camarero comparte espacio con catedráticos. Lázaro es cubano y lleva 25 años en España. Desde hace 20, trabaja en la cafetería de la facultad de Informática de A Coruña. Es, por lo tanto, un puntal más del centro educativo.

Así lo quiso reflejar el alumnado de la promoción de Ingeniería Informática que se graduó este 2022. En la orla, junto a todo el equipo docente con sus togas, aparece él. Camisa blanca, perilla, pendientes y una sonrisa de oreja a oreja.

HOMENAJE DEL ALUMNADO

La idea se le ocurrió a uno de los alumnos que se gradúan, Carlos Torres, cuando organizaba la orla de la promoción. Sentado en la cafetería, pensó que Lázaro también formó parte de su día a día en los últimos cuatro años, y propuso que los acompañase en la foto de graduación. A sus compañeros les pareció una idea “fantástica”.

Lázaro aceptó encantado. También el resto de profesorado. La idea ya había surgido otros años pero no permitieron que saliese adelante hasta este curso.

CAFÉS Y MOTES

Los méritos de Lázaro no son académicos, pero su carisma es innegable. “Su humor y su personalidad no pasan desapercibidos”, recalca Carlos. Al momento de hablar con Lázaro, es fácil contagiarse de su simpatía. “Será por ser cubano”, comenta. Reconoce que no sabe los nombres de los clientes pero para cada uno tiene un mote. Ellos también se la devuelven: “me llaman comunista, me llaman de todo”, ríe.

Él se mostró muy ilusionado, pero no fue el único: “a nuestros padres les resultó muy curioso” e “incluso a los profesores les hizo mucha gracia”, señala Carlos. De hecho, el padrino de la promoción, el profesor Eduardo Mosquera, compartió la imagen de la orla en redes, a partir de lo que se corrió la voz de este bonito gesto.

Un honor presidir esta orla... y gracias por poner al verdadero protagonista en una esquina para que no nos robe protagonismo a los profesores... ?? pic.twitter.com/Z3EdGyKuoB — Eduardo Mosqueira (@emosqueira) September 5, 2022

EL SALTO A LA FAMA

La cafetería en la que atiende Lázaro está más llena de lo habitual estos días, con gente atraída por la fama del homenajeado. Y más cuando descubren una de las especialidades del local: la tortilla rellena. “Triunfa, tiene muy buena pinta y le gusta mucho a la gente” porque la cafetería “cuenta con un cocinero de puntería”.

Lázaro está muy contento, dice que el éxito no se le va a subir a la cabeza. “Yo voy a seguir siendo el mismo de siempre”, confiesa. Y bromea con que no descarta sacar la carrera de informática: con tantos años oyendo conversaciones, ya sabe mucho más: “si me presento seguro que saco la carrera”, dice antes de estallar en una sonora carcajada.

OTROS HOMENAJES

Este tipo de homenajes, asegura Carlos, no son habituales, al menos en la Facultad de Informática de A Coruña. Sin embargo, en la Universidade de Santiago de Compostela sí que se han visto homenajes similares. Sirva como ejemplo la orla de la promoción de Xornalismo 2005-2009.

Orla de Xornalismo promoción 2005-2009





En la orla, aparecen dos invitados: Jesús Rey Muíño y Esther Domínguez. Eran los responsables de la cafetería y de reprografía, respectivamente y, por lo tanto, otros de los trabajadores que interactuaban día a día con futuros periodistas.