9 de cada 10 fumadores fuman delante de menores lo que les expone a desarrollar cáncer en un futuro

Hoy celebramos el día mundial sin tabaco. Y hoy, la asociación española contra el cáncer, AECC, quiere poner el foco en los menores que no pueden elegir no respirar tabaco. Y es que 9 de cada 10 fumadores, advierten, lo hacen delante de menores, exponiéndoles a desarrollar en el futuro cáncer. Además, en la casi totalidad de espacios públicos frecuentaados por niños hay restos de humo de tabaco en el ambiente: en el 95'1% de las terrazas, en el 78'2% de las entradas a locales de hostelería, en el 46% de los accesos a los centros escolares y en el 41% de los parques infantiles. Y no sólo eso, la psicóloga del AECC de A Coruña y técnica de prevención, Rosa Trillo, señala que los adultos somos "modelos de conducta" para los pequeños, por lo que, los menores que conviven con fumadores tienen tendencia a comenzar a una edad más temprana en este hábito. La edad media de inicio en el consumo de tabaco es a día de hoy de 14'1 años.

La exposición al humo de tabaco en menores puede incrementar el riesgo de sufrir otras enfermedades como un 50% más de otitis, un 20% más de crisis asmáticas o un 30% más de infecciones respiratorias o enfermedades cardiacas.

El humo del tabaco, que contiene hasta 70 sustancias cancerígenas, es el causante de un tercio de todos los casos de cáncer y está relacionado con hasta 16 tipos de ellos. Por eso, en este día, la AECC reclama el refuerzo de la legislación vigente para blindar como "espacios sin humo" todas aquellas zonas públicas con presencia de menores con el fin de alcanzar una generación libre de tabaco en 2030. La AECC también colabora con la CONCAPA y la CEAPA para construir una generación más saludable a medio y largo plazo.