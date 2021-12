Cabalgatas de Reyes en A Coruña: Betanzos la suspende, en Arteixo con cita previa

Las últimas restricciones y medidas aconsejadas por el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la pandemia afectan a una de las citas tradicionales de las Navidades: las Cabalgatas de Reyes. Tanto A Coruña como los municipios del área iban a recuperar este 2022 el tradicional recorrido de Sus Majestades de Oriente, que a principios de 2021 se canceló o adaptó debido a la tercera ola del coronavirus.

A las limitaciones de horario en hostelería y el “toque de non queda”, la Xunta ha añadido recomendaciones sobre la celebración de dichas cabalgatas. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha indicado este martes en rueda de prensa que el comité de expertos considera necesario “minimizar las posibles aglomeraciones”, por lo que se aconseja que, en caso de que se celebren, sean “estáticas” y no con un recorrido por varios puntos de los municipios.

El anuncio ya ha tenido las primeras consecuencias en las cabalgatas previstas en la comarca de A Coruña. La tarde de este martes, el Ayuntamiento de Betanzos ha anunciado que el 5 de enero suspende el recorrido de la cabalgata.

?? O @AyuntBetanzos organizará a recepción dos Reis Magos no Carregal en lugar de celebrar a Cabalgata ante a actual situación sanitaria. ?? A recepción prorrogarase toda a tarde para que ningún neno nin nena quede sen entregar a súa carta nin sen saúdar aos Reis. pic.twitter.com/ec0frI6nOL

En todo caso, el consistorio betanceiro sustituirá el recorrido en carrozas por una recepción en O Carregal. Los Reyes Magos estarán “toda la tarde” del día 5 para que “ningún niño ni niña quede sin entregar su carta” o sin saludarlos.

En el caso de Arteixo, seguirán las recomendaciones de la Xunta de Galicia. En este sentido, han anunciado una “cabalgata estática”, similar a la de este 2021.

????Cabalgatas de Reis ????

?Seguindo as recomendacións da Xunta de Galicia, en Arteixo só haberá unha Cabalgata Estática no Campo da Festa, similar á do pasado ano

?Deberá solicitarse cita previa para visitar ás súas maxestades.