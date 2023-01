La borrasca Fien deja múltiples incidencias en A Coruña antes de la alerta roja

Este martes es un día de evitar la costa y ajustar las zamarras y las capuchas. Sigue el tiempo invernal, en esta ocasión con los efectos de la borrasca Fien, transformada en Galicia en un temporal de viento, mar, nieve y lluvia.

Alerta roja en A Coruña este martes: olas de 9 metros y vientos de 100 km/h Se prevé el cierre al tráfico del paseo marítimo por la mañana, en coincidencia con la pleamar Noela BaoA Coruña 16 ene 2023 - 18:40





Momentos de sol alternan con otros de pesadilla. Las lluvias son más intermitentes que ayer pero cuando caen, lo hacen con fuerza y a veces acompañadas de granizo. Aunque en las zonas más cercanas al mar y en los cruces de calles, el sonido ha sido, sin duda, el del viento, con rachas muy fuertes por momentos.

Vídeo Viento por la borrasca Fien en A Coruña









VIENTOS DE 100 KM/H

Esta mañana el viento ha rozado los 100 kilómetros por hora en la ciudad, según los registros de la AEMET. La alerta naranja de primeras horas ha pasado a amarilla. No obstantes, parques, playas y jardines siguen cerrados por precaución y, sobre todo, por las malas condiciones en el litoral.





El tránsito peatonal en el paseo marítimo, a la altura de Riazor está parcialmente cortado. Finalmente no ha sido necesario cerrar el tráfico el paseo a mediodía porque la dirección del viento no arrastró las olas a la calzada. No se descarta hacerlo con la próxima plemar, ya a medianoche.

ALERTA ROJA EN EL MAR

En la coraza de Riazor sigue elcentro de coordinación de emergencias para controlar, con la vista puesta en primera línea de litoral, toda la situación. Y es que en la costa se ha complicado el panorama desde media tarde, con una alerta roja en el litoral.

Vídeo Efectos del temporal en el mar con la borrasca Fien





Las olas podrían llegar a los 9 metros. A lo largo de la jornado han rondado los 7 metros en zonas de costa coruñés, hasta 12 metros mar adentro, en la boya de Vilano-Sisargas.

MÚLTIPLES INCIDENCIAS

Caída de árboles y de rótulos han sido las principales incidencias atendidas por los bomberos en A Coruña. Ninguna de ellas, grave.





Entre las más destacadas, está la rotura de un portalón en el colegio Víctor López Seoane o un árbol que se precipitó sobre un coche en Manuel García Canzobre.

Además de caídas de objetos, hubo también pequeñas actuaciones como sujeción de contenedores y señalización de zonas. En total, hasta la primera parte del día los bomberos habían atendido más de una treintena de incidencias, más de la mitad, urgentes. Se desplazaron a muchas zonas de la ciudad. Desde Novo Mesoiro al Ensanche, pasando, cómo no, por O Ventorrillo y Monte Alto

RESCATE EN BERGONDO

En la comarca, los efectos del temporal también se hicieron presentes. Por ejemplo, en Cambre en las últimas horas los servicios de emergencias atendieron más de medio centenar de incidencias. La mayoría, relacionadas con caídas de árboles, desplazamientos de contenedores o caída de postes eléctricos.





Efectivos de Protección Civil tuvieron que rescatar en Bergondo a cuatro personas incapaces de salir de su casa, que estaba anegada. Los ríos Mendo, en Aranga y Mandeo, en Betanzos, han superado su nivel de desbordamiento

VUELOS CANCELADOS Y DESVIADOS

El temporal también ha afectado al aeropuerto de Alvedro. Esta mañana se han cancelado dos vuelos, procedentes de Madrid. Fue uno de Air Europa de las 7:50 y otro de Iberia, el de las 12:55.

El vuelo de Iberia de las 8:40h fue desviado a Santiago por viento racheado. Sí han aterrizado otros dos aviones de Vueling y Air Europa procedentes de Barcelona y Madrid, respectivamente.

CANCELACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS

Debido al temporal desde mediodía no se celebran actividades en el exterior de los centros educativos en la zona noroeste de la provincia. Por la tarde, la Xunta ha cancelado el transporte escolar en el interior de A Coruña.

También está afectada la actividad deportiva. No abrirán los campos exteriores ni los pabellones municipales. Sí los de la Xunta de Galicia.

FRÍO Y NIEVE

El ayuntamiento de A Coruña puso en marcha un dispositivo para que las personas sin techo pernoctasen esta noche en el centro cívico de Os Mallos. Desde Cruz Roja realizan llamadas telefónicas a personas en situación de vulnerabilidad para proporcionar información que contribuya a paliar los efectos del frío.

La cota de nieve ha bajado a los 300 metros. En el interior de la provincia, de hecho, la AEMET mantiene un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve superior a 4 centímetros.