Beatriz Mato, sobre la Marea: "este gobierno aletarga a la ciudad"

Beatriz Mato presenta esta tarde su candidatura a las elecciones municipales como cabeza de lista de los populares por A Coruña. Será a las 20h en un acto abierto en la explanada de O Parrote, con la presencia del presidente del PPdeG Alberto Núñez Feijóo.

La hasta ahora conselleira de Medio Ambiente tiene por delante el reto de sumar la mayoría suficiente para recuperar la alcaldía que perdió Carlos Negreira en las locales de 2015.

"Yo creo que puede ser útil", ha dicho Mato en entrevista en COPE Coruña. Sobre la gestión de Xulio Ferreiro, la política, vecina de la Ciudad Vieja, opina "que este gobierno tiene una actitud que está aletargando la ciudad". "No me gusta que la ciudad no esté en los foros más destacados ni me gusta lo que veo en las fachadas de las calles cuando ando, ni la suciedad", afirma.