Beatriz Mato (PP) deja la política

Beatriz Mato deja la política. La portavoz municipal presidenta del PP en la ciudad de A Coruña ha anunciado la tarde de este miércoles que deja sus cargos ante militantes y simpatizantes en la Junta Local de los populares.

Mato ha aludido a "ser coherente" con sus principios como una de sus razones: “cuando uno tiene un cargo público tiene que ser algo transitorio, a la polúitica se viene a darlo todo y no a hacer de ella un medio de vida”, explicó. Pero también confesó que quiere dedicar más tiempo a los suyos: “estoy en deuda con mi marido y con mi familia y ya no quiero pedirles más, ni por Coruña ni por Galicia”. "Creo que es mi momento y el momento de mi familia", terminó el discurso.

“Sé que he dado todo lo que he podido y más, no entiendo las entregas a medias y menos en la política”, dijo Mato esta tarde. La hasta ahora portavoz popular recordó sus inicios en la política institucional, que inició en 2002 como delegada de Pesca en A Coruña, con momentos “muy duros” en la catástrofe del Prestige y se emocionó al recordar que “dejaba entonces en casa dos niños de dos y cinco años”. Después, estaría cuatro legislaturas como diputada por A Coruña en el parlamento gallego y diez como conselleira en el gobierno de la Xunta, antes de dedicarse a “la política de verdad”, la local, estos dos últimos años.

La cara visible de los populares gallegos pidió a los suyos “que os esforceis en mantener el partido unido como hasta ahora” y confesó como “un auténtico privilegio” trabajar con Alberto Núñez Feijóo, al que definió como “el mejor jefe que uno puede tener en España y un grandísimo amigo”. Y confesó que se va sin un plan B: su intención es volver a ejercer de su profesión, ingeniería industrial “me quedan doce años de vida laboral y quiero que sean donde empecé”, dijo, al tiempo que aseguró que volverá al trabajo “cuando alguien buenamente quiera una chica curranta”. “Vine como llegué aquí, sin pedir nada, y me quiero ir igual, zanjó.