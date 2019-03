La Autoridad Portuaria de A Coruña demanda al Gobierno que licite ya el tren al Puerto Exterior

Si no hay tren al puerto exterior, se podrían perder tráficos ya existentes. Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Autoridad Portuaria para demandar al gobierno central que comience a dar soluciones tangbiles a la conexión ferroviaria a Punta Langosteira.

En una entrevista en COPE MÁS Coruña, Enrique Losada ha pedido al Estado que licite cuanto antes el proyecto, en vez de utilizar “excusas técnicas”, a su juicio. Sobre solicitar fondos europeos, señala que le parece “muy bien”, pero apunta que “para valorar la posibilidad de que haya ayudas comunitarias tiene que haber la voluntad de que se ejecute esa conexión, y es lo que parece que no está claro en este momento”.

Para el titular del ente portuario, ahora “no sabemos muy bien donde estamos. Hay un limbo en la toma de decisión”, y asevera: la falta de la conectividad resta competitividad, y podría generar “no solo no ganar tráficos sino perderlos”. “Nos está lastrando”, reconoce. En el mejor de los casos, si se licita de inmediato, la conexión ferroviaria no estaría lista hasta 2023.

Recuerda que el protocolo firmado en 2018 por el anterior gobierno establecía que Puertos del Estado y ADIF financiarían al 50% la actuación. En contraste, ahora, según asegura, “ha habido muchos intervinientes manifestando cosas contradictorias”. “Que no se retrase más y menos por cuestiones políticas” sentencia, al tiempo que vuelve a descartar fondos propios de la Autoridad Portuaria, una posibilidad descartada en 2005.

LA FACHADA LITORAL, PENDIENTE DEL TREN

Losada recuerda que el tren “es imprescindible para completar traslados de mercancías del puerto interior al puerto exterior” como cereales o bioetanol. “Si no hay traslados, no hay liberación de terrenos en el puerto interior. Si no hay liberación de terrenos, es absolutamente ocioso hablar de nuevos usos en terrenos portuarios cuando se va a dilatar en el tiempo”. Se refiere así a la votación impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña de las propuestas presentadas al concurso de ideas de 'Tecendo Litoral'. Cuestiona la inversión dedicada a esta cuestión respecto al resultado que se va a obtener. El presidente del Puerto ve en la actuación del gobierno de Xulio Ferreiro como “darle muchas vueltas a las cosas cuando lo mejor que se va a obtener es alguna idea”.

El Puerto Exterior de A Coruña tiene actualmente 12 concesionarios y se tramita la implantación de nuevos operadores. Hoy el Diario Oficial de Galicia ha publicado el anuncio de información pública del proyecto de la terminal petrolera que proyecta la empresa española Oil Deposit Corunna. En los próximos días se espera que salga reflejado el anuncio de Oleosilos de Galicia. La empresa trasladará de Calvo Sotelo a Punta Langosteira su terminal de graneles líquidos.