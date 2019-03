El arzobispo de Santiago preside la celebración de despedida a la imagen peregrina de Fátima en Carballo

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, ha presidido este mediodía la celebración de despedida de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima que ha estado desde el pasado 22 de marzo recorriendo las diferentes parroquias de Carballo. En una abarratoda iglesia parroquial, don Julián Barrio ha denunciado la "degradación espiritual, moral y existencial" y ha abogado por "encontrarnos con nosotros mismos". Así lo aseguraba en el comienzo de su homilía

Barrio ha asegurado que "Dios permite, a veces, nuestra miseria para que experimentemos nuestra nostalgia de volver a la casa del Padre"

Durante la homilía, en el contexto de la parábola del hijo pródigo, Barrio ha apuntado también que al igual que en el texto evangélico hoy "cuando un hijo se ha apartado y vuelve a casa no hay reproches. Sólo hay cariño y afecto". También se ha referido a la pregunta que nos hacemos muchas veces "si yo estoy cumpliendo por qué no tengo más suerte que el que no"

Y subrayaba que "sólo la humildad nos hará descubrir la misericordia y bondad de Dios"

La celebración fue cantada por la coral de Bergantiños y el coro del Catecismo. Todas las parroquias que componen la unidad pastoral de Carballo hicieron su ofrenda floral a la Virgen de Fátima. Mañana la Virgen será trasladada a Corme, el martes a Malpica, Buño el miércoles, A Laracha el jueves y Montemaior el viernes.