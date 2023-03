El arzobispo de Santiago apoya un año más la Semana Santa coruñesa

Un año más, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio ha mostrado su apoyo a la Semana Santa coruñesa presidiendo la misa de la Virgen de Dolores en la iglesia de San Nicolás y posteriormente participando en la procesión. Barrio ha destacado la devoción "muy sentida" que tienen los coruñeses hacia la Virgen, motivo para él, asegura, de "satisfacción".

En su homilía, ha asegurado que la Virgen María forma parte de nuestra "experiencia de fe" y ha señalado que a María le duele "nuestro dolor, nuestro sufrimiento". Un sufrimiento que ha reconocido es "difícil de explicar. Ni siquiera el Señor nos lo vino a explicar. Lo vino a compartir". Pero ha puntualizado que en esta Semana Santa, lo que el Señor sí ha demostrado es que "el sufrimiento no tiene la última palabra".





Se ha mostrado preocupado no sólo por la enfermedad física sino también por la espiritual en la que, en muchas ocasiones, el sufrimiento es "mayor". Apunta que, a veces, ni siquiera somos concscientes de nuestra enfermedad espiritual pero con la que "nos estamos jugando el sentido de nuestra vida". Como cristianos, afirma, debemos "estar al lado" de los que sufren. A veces, sin decir nada porque "toda palabra en determinadas situaciones sobra". Y es que, según Barrio, lo importante en esos momentos de sufrimiento es "percibir que no estamos solos. Nos sentimos solos pero no estamos solos nunca porque el Señor está a nuestro lado".

En estos días "especiales" de la Semana Santa nos recomienda que los aprovechemos para "rentabilizar nuestra dimensión espiritual. Son propicios para encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos también con los demás". Y pide que no pongamos a Dios en "modo avión: que no nos hable, que no nos moleste, que nosotros tampoco le vamos a molestar".

Tras la misa, a las ocho de esta tarde comenzaba la procesión de la Virgen de los Dolores tras la salida de la Virgen de la iglesia de San Nicolás

Preguntado sobre si esta Semana Santa era importante para él, Barrio ha asegurado que "todas las Semanas Santas son importantes. Pero en determinados momentos, uno tiene que entrar en el almacén de la memoria. Hay fechas en las que uno tiene que pararse y tomar conciencia de todo el bien que el Señor nos ha hecho durante tantos años y pedirle que lo siga haciendo mientras estemos aquí".