Archivan la causa contra 17 militantes nacionalistas que 'okuparon' el Pazo de Meirás

Carpetazo judicial al caso de los '19 de Meirás'. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Betanzos ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones seguidas contra 17 personas que se atrincheraron en el interior del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) durante una protesta, el 30 de agosto de 2017.

Estas personas, pertenecientes a movimientos nacionalistas, accedieron al recinto en una visita guiada al recinto, en aquel momento propiedad de la Familia Franco, y desplegaron pancartas contra el franquismo, en las que también exigían la devolución del inmueble. La magistrada subraya que “no puede atribuirse la responsabilidad a todos y cada uno de los intervinientes, de un modo genérico, individualizado o discriminado”, ya que no puede determinarse “en ninguno de los investigados, en concreto, la causación de los diversos daños”.

Por ello, al no aparecer “debidamente justificada la perpetración de los delitos, así como persona individualmente responsable de los mismos”, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa frente a los 17 investigados. El auto no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

El juzgado basa la resolución en otra sentencia del Supremo. El alto tribunal archivó en marzo de 2021 las actuaciones que se seguían contra un diputado del BNG, con condición de aforado, que participó en los mismos hechos. El Supremo consideró entonces que no concurría el delito de odio previsto en el artículo 205 del Código Penal, ni tampoco un delito de allanamiento de morada, pues los querellantes "no son un grupo minoritario que requiera una especial protección".

Sobre el delito de daños en la cubierta y muros del pazo, el Supremo entendió que la actuación de cada interviniente "no puede ser individualizada". Entiende que "tampoco resulta acreditada la intención dolosa y conjunta por parte de los partícipes en la reivindicación de llegar al acuerdo de producir dichos daños".

Los implicados en la protesta a los que denunció la Familia Franco se autodenominaron '19 de Meirás'. El colectivo considera el último pronunciamiento judicial una “victoria” de la que están "enormemente orgullosos" tras la ocupación simbólica del Pazo de Meirás hace cuatro años.

? As e os 19 de Meirás cualificamos de vitoria o sobresemento provisional e arquivo da causa aberta contra as e os 19 activistas pola acción simbólica desenvolvida no Pazo de Meirás para reclamar a súa devolución ao pobo galego e a fin do espolio do franquismo. pic.twitter.com/P7bbWxcgBq